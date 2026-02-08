Operativo en Quito detecta armas y alcohol ilegal en centros de tolerancia

Dos locales de diversión noctura fueron clausurados en el norte de Quito

Un macrooperativo de control realizado la noche del viernes 6 y la madrugada del sábado 7 de febrero de 2026 en varios bares y centros de tolerancia de Quito dejó como resultado un arma de fuego y armas blancas decomisadas, alcohol sin timbre fiscal y la presencia de una menor de edad.

El operativo se desarrolló en las administraciones zonales Eugenio Espejo, La Delicia, Eloy Alfaro y Quitumbe, con la participación de entidades municipales, Fuerzas Armadas, Policía Nacional e Intendencia de Pichincha. Durante las inspecciones, en cinco establecimientos se identificaron múltiples infracciones que derivaron en sanciones y medidas inmediatas.

Como resultado, dos locales fueron clausurados por la Intendencia: uno por incumplir normas de bioseguridad y otro por permitir la entrada de una menor, lo que constituye una infracción grave según la ley, informó el Municipio.

Además, las autoridades decomisaron 15 botellas de bebidas alcohólicas sin timbre fiscal, evidenciando la venta de productos que no cumplen con los requisitos legales y sanitarios.

En en local se encontró un machete

También se encontró un machete y otra arman blanca, lo que representaba un riesgo directo para los clientes y el orden público.

Asimismo, dos personas fueron identificadas en estado etílico, situación que quedó registrada como parte de los resultados del control. Además, se incautaron sustancias sujetas a fiscalización y las autoridades hallaron un ocultador de placas.

Más de 200 operativos en un mes

Según datos de la Secretaría de Seguridad, solo en enero de 2026 se ejecutaron 212 operativos de control, movilizando a un contingente de 3.089 funcionarios que trabajaron con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

En detalle, de los 212 operativos realizados, 107 estuvieron destinados al control del espacio público, 71 se enfocaron en la fiscalización de establecimientos comerciales y 34 tuvieron como objetivo reforzar la seguridad en el sistema de transporte metropolitano.

