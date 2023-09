Las obras llegan de repente a los barrios periféricos de Quito

Pese a que las obras llegan a cuentagotas, las necesidades que tienen los moradores del barrio Buenaventura Alta, sector Chillogallo, en el sur de Quito, todavía son serias y urgentes. La falta de alcantarillado, agua potable, en algunos casos, vías en mal estado y ausencia de parques para la distracción de los más pequeños son algunas de las que se puede nominar.

Casi en las faldas de una montaña está la casa de Baltazara Guaranga. Vive en este populoso y olvidado sector desde hace 26 años, tras migrar desde su natal Riobamba.

Ella cuenta que la única obra que han recibido recientemente es la repavimentación de la calle principal que atraviesa la zona. La satisfacción de los vecinos es notoria porque gracias a este trabajo la única línea de buses que los lleva hasta el centro de Quito y los regresa, finalmente puede subir hasta lo más alto del barrio.

“Nos han dado ese trabajito, pero nos falta mucho y seguimos arrimados en el olvido. Por ejemplo, el alcantarillado no lo tienen todos. Hay casas que siguen con pozos sépticos, otras no tienen agua potable y de las vías secundarias ni se diga porque están en pésimo estado. Mejor vivía en el campo que aquí en la ciudad, si no fuese por la necesidad que tuve, jamás me habría venido”, recalca la señora.

Desfogue. Las quebradas y ríos son los puntos de descargas de las aguas servidas. René Fraga

En la zona rural la situación no es mejor, por ejemplo en las parroquias Yaruquí, Guayllabamba, Checa, todavía existen pozos sépticos ante la carencia de un sistema de alcantarillado que les permita enviar los desechos a una zona adecuada, incluso, estos son vertidos en quebradas y ríos aledaños.

Marcelo Pozo vive en Checa y cuenta que el orificio donde almacena los desperdicios orgánicos está por colapsar. Vaciarlo con una empresa experta puede costarle hasta 500 dólares. Este gasto debe cancelarlo al menos dos veces en el año.

“Nos unimos como barrio para pedir ayuda al Municipio y a la Prefectura, pero ninguno da oídos. Ojalá que ahora sí pueda el nuevo alcalde destinar fondos para estas obras”, sentenció.

En agosto de este año, el burgomaestre de la ciudad, Pabel Muñoz, dijo que en los cuatro años se generará un fondo de inversión de 15 millones de dólares para las 33 parroquias rurales, con la finalidad de atender las necesidades prioritarias.

Luis Guamán corrobora esta declaración, porque cuenta que pudo escucharlo directamente y en que se dé cumplimiento a la oferta se afianza su esperanza de vivir mejores días.

Pozos. Hay sectores en donde todavía se conservan estos huecos sépticos por la falta de alcantarillado. René Fraga

“Necesitamos tanto como barrio Buenaventura. Como vecinos nos organizamos para hacer las veredas de cada frente, porque no tenemos por dónde caminar, pero seguimos esperando que las autoridades vengan a hacer los bordillos. Lo mismo pasa con las calles secundarias que están en situación deplorable. Y del alcantarillado ni se diga porque al menos el 40 % de los que vivimos aquí no tenemos acceso”, declara.

Ante esta realidad, las cifras otorgadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), a partir del último censo realizado, se contraponen y señalan que en Pichincha, el 92,6 % de la población tiene acceso al alcantarillado.

EXPRESO se contactó con la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado para conocer cuáles son las zonas más afectadas y sobre los proyectos futuros de alcantarillado, pero hasta el cierre de la edición no se obtuvo respuesta.

