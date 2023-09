Bajo pedido operan las bandas que roban autos en Quito

Espejos, plumas limpiaparabrisas, tapacubos y antenas dejaron de ser los preferidos de los delincuentes. Según datos de la Policía, los cerebros electrónicos está entre los accesorios más robados en Quito.

Las cifras señalan que en el primer semestre de 2023, el robo de cerebros llegó al 28 %, seguido del hurto de radios (16 %). Y en tercer lugar están las baterías. En lo que va del año la Fiscalía ha recibido 1.504 denuncias.

La venta de autopartes se realiza a costos menores de los productos originales, pero en grandes cantidades. (LEA ADEMÁS: "Quito: Una persecución policial terminó en un tiroteo")

Ricardo Jaramillo, mecánico eléctrico, explica que una computadora puede costar entre 400 y 1.500 dólares. El repuesto original está valorado hasta en 3.000 dólares, “por eso las personas prefieren comprar los repuestos robados”. En el caso de una radio o un faro, Luis Gualotuña, mecánico automotriz, menciona que en las cachinerías cobran alrededor de 100 dólares, según la marca del vehículo.

Quito: Desarticulan a banda de roba carros que operaba en Tumbaco Leer más

Aseguró que el robo de partes y accesorios de carros es un delito de oportunidad, es decir que los delincuentes identifican la factibilidad de cometer el delito y simplemente lo hacen. Pero también existen los robos “bajo pedido”, para conseguir determinadas piezas que son solicitadas por terceros, y entonces los delincuentes actúan.

Específicamente, las piezas más sustraídas son los depuradores, cerebros, tableros, tacómetros, volantes, baterías, que a decir de la Policía se reportan con mayor frecuencia, mencionó Gualotuña.

La venta de autopartes se realiza a costos menores de los productos originales. Gustavo Guamán

En Quito y Guayaquil, la Policía encontró bodegas clandestinas donde las bandas guardan partes robadas. Son sitios con poca presencia policial.

La González Suárez, el pan caliente de los delincuentes en el norte de Quito Leer más

El 15 de agosto de 2023, Alfredo fue víctima de la delincuencia. Al mediodía fue a visitar a sus padres en el sector de Monjas, sur de Quito. Cuenta que las cámaras de seguridad identificaron a dos personas que en segundos desmantelaron parte del motor de su auto.

Cortaron los cables de la alarma para que nadie se percate del robo. “Al salir encontré la puerta semiabierta y, en el motor, los cables del cerebro cortados”. Llamó a un mecánico particular y la reparación le costaba 1.500 dólares.

“Aunque era una oferta económica no me arriesgué y preferí llevarlo a la concesionaria, sin embargo la reparación me salió en 3.000 dólares”. Asegura que el robo de partes ocurre a diario en ese sector.

La Policía solicitó al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, que con una ordenanza municipal se regule el revenido químico en ciertas partes de autos, señaló Víctor Herrera, comandante de Quito.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!