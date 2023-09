Lasso: ¿Es cierto que el 90 % de la violencia en el país es solo entre pandillas?

Los reportes policiales sobre muertes violentas aumentan a diario. Los asesinatos al estilo sicariato, atentados con explosivos, hallazgo de desmembrados son algunas de las alertas que más se generan a cualquier hora del día, en el sitio y en las condiciones menos pensadas.

Los ´blancos´ del crimen organizado engrosan las estadísticas de las muertes en el Ecuador. Solo en la tercera semana de septiembre de 2023, en 15 horas se registraron 18 asesinatos, conforme señalan las métricas de la Policía Nacional.

A partir de estos números, expertos en seguridad pronostican que para el cierre de año, Ecuador podría ser considerado como uno de los países más violentos e inseguros de la región. Esto tras conocer que en 2022 la tasa de homicidios era de 26 casos por cada 100 mil habitantes, pero en lo que va de este 2023, el rango ya alcanza los 20 y se estima que en diciembre se cerrará el ciclo con una tasa de asesinatos de 40 por cada 100 mil habitantes.

Solo de enero a junio de 2023, la policía reveló que se contabilizaron 3.513 asesinatos a nivel nacional, ubicando a Guayaquil, Durán, Manta, Quevedo y Quito como las ciudades más calientes del país. El aumento de crímenes fue notorio en relación al pasado año, reportándose un alza de eventos, en un 58 %.

A la luz de esto, el presidente de la República, Guillermo Lasso, en la visita oficial que realizó el 17 de septiembre a los Estados Unidos dijo en una entrevista a un medio local que estos niveles de inseguridad y muertes en el país se desataron por las incautaciones de droga y que, "el 90 % de la violencia es entre pandillas y grupos delincuenciales organizados, por la disputa de territorios para la venta de droga en Ecuador".

Johanna Espín, experta en seguridad ciudadana se muestra preocupada ante las declaraciones vertidas por el primer mandatario, principalmente porque considera que detrás de ellas no existen cifras reales que avalen ese criterio.

"Tenemos una probabilidad de cierre de homicidios, en este año, más alta que el pasado. No creo que el presidente tenga evidencia que respalde lo que dijo. Si nos vamos a un análisis riguroso de homicidios nos daremos cuenta que no es únicamente por rivalidad de pandillas. Tenemos un incremento de la delincuencia organizada, delincuencia común. Los niveles de asalto, robo se han elevado y de eso sí hay cifras. Es cierto que hay cierta parte del fenómeno que estamos viviendo que corresponde a organizaciones criminales, pero no entre pandillas, que no es lo mismo", recalca.

Asimismo se refirió a la gente inocente que ha fallecido como parte del efecto colateral de estos ataques donde ya no se respetan los "protocolos" que aparentemente manejaban antes los grupos antisociales cuando se relacionaba con los llamados ajuste de cuentas.

