Conductor desaparecido de tricimoto aparece muerto

La última vez que familiares de Guillermo Alfredo Chávez Segura lo vieron con vida fue a las 11:00 del 21 de septiembre.

Violencia imparable en Durán: varios muertos en las últimas horas Leer más

Diecisiete horas después, por los noticieros se enteraron de que una persona en Durán había sido encontrada desmembrada y carbonizada, y que junto a los restos de la víctima estaban unas zapatillas negras.

Y fue justamente aquel calzado lo que despertó la angustia dentro de sus seres queridos, pues cuando Guillermo Alfredo salió de su domicilio, ubicado en la cooperativa Oramas González, Durán para realizar sus actividades habituales, él llevaba puestas unas pantuflas del mismo modelo y color.

Lea también: Luis Chonillo: "No hay garantías para trasladarse desde la casa a la escuela"

El cadáver del hombre, de 46 años, fue encontrado a pocas cuadras de su domicilio y en el mismo lugar donde solía estacionar la tricimoto con la que se ganaba el sustento diario para su hogar.

“Mi tío tenía un tatuaje con el nombre de su excónyuge en el pecho, esto sirvió para reconocerlo en la morgue. Él no tenía problemas con nadie, salía de su casa solo para trabajar. No sabemos por qué le hicieron esta maldad: matarlo, descuartizarlo y hasta prenderle fuego. Estábamos preocupados porque no aparecía”, dijo un sobrino del occiso.

Compañeros de oficio del Abuelo o Colorado, como lo solían llamar sus seres queridos, indicaron que posiblemente él se rehusó a pagar la cuota que le pedían los extorsionadores y por eso lo mataron.

Alfredo tenía dos hijos y antes de dedicarse a conducir una tricimoto laboró como taxista, según relatan sus familiares y allegados.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!