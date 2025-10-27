“Nos censuraron desde la primera canción”: Mugre Sur denuncia represión en Quito

Policía suspende concierto de Mugre Sur en Quito y desata denuncia por censura

Durante el concierto de la banda Mugre Sur, los uniformados irrumpieron el evento y lo suspendieron,

El concierto del grupo quiteño Mugre Sur terminó abruptamente la tarde del sábado 25 de octubre de 2025, luego de que uniformados de la Policía Nacional interrumpieran su presentación en el Festival Kito Underground, realizado en el Parque de las Diversidades.

El hecho ha sido calificado por los organizadores y colectivos culturales como un acto de censura contra la libertad de expresión y la escena musical independiente.

Irrupción policial durante la presentación de Mugre Sur

El evento, que celebraba su octava edición, contaba con los permisos emitidos por el Municipio de Quito y la Intendencia de Policía. En la programación figuraban bandas nacionales e internacionales como Madbrain, Total Death, Infecto Devorante, Altars of Rebellion (Colombia), With Blood, Gualgura, Consumidor Final, Retaque y Road To Hell (Colombia), además de Mugre Sur.

Sin embargo, durante la primera canción de su presentación, los músicos fueron interrumpidos.

“No nos había pasado que a la primera canción nos iban a censurar y quitar el sonido”, relató Paúl, conocido en la agrupación como El Disfraz. “Ahora somos nosotros, mañana no sé quiénes serán”, añadió visiblemente afectado.

De acuerdo con los asistentes, los uniformados argumentaron que la suspensión se debía a que “no se puede hablar en contra del Gobierno de Daniel Noboa”. En varios videos difundidos en redes sociales se observa el momento en que la Policía ingresa al evento mientras el público grita consignas en rechazo a la censura.

Reacciones en redes y llamados a defender la libertad artística

Los jóvenes que asistieron al concierto expresaron su indignación por la forma en que fue interrumpida la presentación. Desde la tarima, una joven pidió mantener la calma para evitar enfrentamientos y permitir que el festival continuara.

Pese a ello, el ambiente se tornó tenso y los asistentes comenzaron a corear mensajes en defensa de la libertad artística.

En redes sociales, artistas, gestores culturales y periodistas compartieron su rechazo a lo ocurrido, calificándolo como un retroceso en los derechos culturales y de expresión.

“Lo que pasó con Mugre Sur es una advertencia para todo el arte independiente”, escribió un usuario en X (antes Twitter).

Testimonio del vocalista de #mugresur tras censura en concierto. Este es el reflejo de un estado opresor donde quieren silenciar a toda voz crítica que cuestiona el saqueo, corrupción, el racismo que se manifiesta en la música, el arte, el poema, el teatro. pic.twitter.com/faNXxXR4DH — Lanceros Digitales (@LancerosDigital) October 26, 2025

República Urbana rechaza la censura y emite comunicado

Ante los hechos, el medio cultural República Urbana difundió un comunicado en el que condena la censura ejercida por la Policía Nacional y exige respeto a los derechos constitucionales.

El texto señala que este tipo de acciones “atentan contra el derecho a la libertad de expresión, consagrado en los artículos 39 y 66 de la Constitución del Ecuador, pilar fundamental de una sociedad democrática y plural”.

“Desde la República Urbana rechazamos enérgicamente la censura ejercida por la Policía Nacional que impidió la presentación del grupo Mugre Sur en el Festival Kito Underground 2025.

Este tipo de acciones atentan contra el derecho a la libertad de expresión, consagrado en los artículos 39 y 66 de la Constitución de la República del Ecuador, pilar fundamental de una sociedad democrática y plural.

Mugre Sur representa la voz crítica y creativa de una generación que no teme incomodar con verdad y música. Silenciarles no solo vulnera sus derechos, sino que apaga una parte vital del ecosistema cultural independiente que tanto esfuerzo nos cuesta sostener.

La música no debe ser reprimida por incomodar al poder: debe ser protegida por su capacidad de cuestionarlo.

Nos solidarizamos con Mugre Sur y con toda la comunidad que defiende el arte como herramienta de transformación”.

🚨🎸 ¡Comunicado!

Ayer la Policía Nacional censuró a Mugre Sur en el Festival Kito Underground 😡. Desde República Urbana alzamos la voz: ¡la música incómoda también es libertad! 🎤🔥

La Constitución lo dice clarito: la libertad de expresión es un derecho (Art. 39 y 66) pic.twitter.com/qIpE4mg1gU — República Urbana (@republica_urban) October 26, 2025

