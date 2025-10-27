Expreso
Ed Sheeran
El cantante británico vendrá a nuestro país como parte de su gira.EFE/EPA/ALLISON DINNER

Ed Sheeran en Quito 2026: precios oficiales y guía completa de compra de preventa

El músico cantará el sábado 23 de mayo en el estadio Olímpico Atahualpa como parte de su Loop Tour

El anuncio de que Ed Sheeran, uno de los cantantes más populares en la actualidad, vendrá a Ecuador puso a todos a ahorrar para poder comprar las entradas lo más pronto posible. Aunque todavía faltan siete meses para que el británico llegue a Quito como parte de su Loop Tour, el valor de los boletos ya fue revelado y también cuándo podrán adquirirse. 

El sitio Buen Plan es el encargado de la distribución de los tickets y anunció que la preventa iniciará el próximo 6 de noviembre. Mientras que la venta a todo público comenzará el 10 de noviembre. El valor de los boletos es el siguiente:

  • Cancha 52,90
  • Platea alta 72,74
  • Preferencia 132,25
  • Zona F 204,99
  • Zona E 231,44
  • Tribuna 244,66
  • Zona D 264,50
  • Zona C 297,56
  • Palco 297,56
  • Zona B 330,64
  • Zona A 396,75
Hay que aclarar que todos estos valores ya incluyen el servicio y el 15 % del IVA. La compra solo se puede hacer mediante el sitio de Buen Plan o la web del artista. 

Así es el plano de la distribución de localidades

Sectores entradas Ed Sheeran
Así se distribuirán las localidades para el concierto en el Olímpico Atahualpa.Tomado de buenplan.com.ec

¿Qué otros países visitará Ed Sheeran en esta gira?

La gira también pasará por República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Perú, Guatemala, Costa Rica, entre otros países. Este Loop Tour comenzará este 1 de diciembre en París y terminará el próximo 7 de noviembre del 2026 en Tampa, Estados Unidos. 

