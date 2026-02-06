Municipio de Quito responde a sanción por licencia de construcción en Bellavista

El Municipio de Quito se pronunció sobre la sanción impuesta por la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (SOT) por la reactivación de un permiso de construcción en una zona catalogada como de alto riesgo.

Le invitamos a que lea: Tasa de basura en Quito eleva planillas de agua: usuarios denuncian cobros excesivos

Decisiones administrativas se apegan a la legalidad

La SOT sancionó nuevamente al cabildo por reincidir en una infracción administrativa al emitir un acto que devolvió vigencia a la Licencia Metropolitana Urbanística de edificación (LMU20) del proyecto inmobiliario Panorama 3, ubicado en Bellavista, pese a advertencias técnicas y prohibiciones normativas.

Caen en Quito dos mujeres acusadas de estafar con billetes falsos: así operaban Leer más

El Municipio a través de un comunicador aclaró que el proceso administrativo y las sanciones relacionadas con Panorama 3 se originaron en 2017, durante la administración de Mauricio Rodas. En julio de ese año, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) suspendió la obra por carecer de licencia y otras infracciones urbanísticas.

En diciembre, se impuso al constructor una multa cercana a $ 50 mil y tres obligaciones: obtener la licencia de construcción, justificar las excavaciones que generaban inestabilidad y presentar un plan de seguridad, además de retirar materiales de la acera.

La multa fue cancelada en 2018 y el constructor presentó la licencia de construcción, cumpliendo con las obligaciones. El Municipio puntualizó que la denominación “reactivada” registrada en 2023, durante la administración de Santiago Guarderas, obedeció a un cambio informático sin efectos legales. Actualmente, el caso mantiene un litigio vigente por una acción de protección interpuesta por el constructor.

El Municipio de Quito reiteró que todas las decisiones sobre la licencia de Panorama 3 cumplen estrictamente con la legalidad y corresponden a resoluciones administrativas adoptadas en 2018 y abril de 2023.

¿Por qué se dio la sanción?

La sanción fue impuesta el pasado 30 de enero de 2026, y el caso se dio a conocer el martes. El organismo de control determinó que el Municipio incurrió en reincidencia al reactivar la licencia, a pesar de que ya existía una resolución previa que sancionaba este tipo de actuaciones y advertía sobre los riesgos de autorizar construcciones en esa zona residencial.

Según la SOT, el 50 % de la superficie del predio se encuentra sobre un relleno de quebrada, con un talud artificial cuya pendiente supera el 70 %, lo que compromete gravemente la estabilidad del terreno.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.