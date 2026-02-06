Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

Construcción en Bellavista
Vista del proyecto inmobiliario Panorama 3, en Bellavista, norte de Quito. Ahora luce abandonado tras la sanción. Franklin Jácome

Municipio de Quito responde a sanción por licencia de construcción en Bellavista

Municipio de Quito atribuye a la administración de Mauricio Rodas la licencia sancionada 

El Municipio de Quito se pronunció sobre la sanción impuesta por la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (SOT) por la reactivación de un permiso de construcción en una zona catalogada como de alto riesgo. 

Le invitamos a que lea: Tasa de basura en Quito eleva planillas de agua: usuarios denuncian cobros excesivos

Decisiones administrativas se apegan a la legalidad

La SOT sancionó nuevamente al cabildo por reincidir en una infracción administrativa al emitir un acto que devolvió vigencia a la Licencia Metropolitana Urbanística de edificación (LMU20) del proyecto inmobiliario Panorama 3, ubicado en Bellavista, pese a advertencias técnicas y prohibiciones normativas.

muejeres detenidas por falsificar dinero en Quito

Caen en Quito dos mujeres acusadas de estafar con billetes falsos: así operaban

Leer más

El Municipio a través de un comunicador aclaró que el proceso administrativo y las sanciones relacionadas con Panorama 3 se originaron en 2017, durante la administración de Mauricio Rodas. En julio de ese año, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) suspendió la obra por carecer de licencia y otras infracciones urbanísticas. 

En diciembre, se impuso al constructor una multa cercana a $ 50 mil y tres obligaciones: obtener la licencia de construcción, justificar las excavaciones que generaban inestabilidad y presentar un plan de seguridad, además de retirar materiales de la acera.

La multa fue cancelada en 2018 y el constructor presentó la licencia de construcción, cumpliendo con las obligaciones. El Municipio puntualizó que la denominación “reactivada” registrada en 2023, durante la administración de Santiago Guarderas, obedeció a un cambio informático sin efectos legales. Actualmente, el caso mantiene un litigio vigente por una acción de protección interpuesta por el constructor.

El Municipio de Quito reiteró que todas las decisiones sobre la licencia de Panorama 3 cumplen estrictamente con la legalidad y corresponden a resoluciones administrativas adoptadas en 2018 y abril de 2023.

RELACIONADAS

¿Por qué se dio la sanción? 

La sanción fue impuesta el pasado 30 de enero de 2026, y el caso se dio a conocer el martes. El organismo de control determinó que el Municipio incurrió en reincidencia al reactivar la licencia, a pesar de que ya existía una resolución previa que sancionaba este tipo de actuaciones y advertía sobre los riesgos de autorizar construcciones en esa zona residencial.

Según la SOT, el 50 % de la superficie del predio se encuentra sobre un relleno de quebrada, con un talud artificial cuya pendiente supera el 70 %, lo que compromete gravemente la estabilidad del terreno.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. La ruta 120 desvía su recorrido en el norte de Guayaquil por orden de ATM

  2. Trump insiste en detener al niño ecuatoriano Liam Conejo, advierte congresista

  3. ¿Messi en el Partido de la Historia tendrá más impacto que Maradona en Ecuador 1980?

  4. En parroquia Venus del Río Quevedo se vive entre baches y obras sin mantenimiento

  5. Municipio de Quito responde a sanción por licencia de construcción en Bellavista

LO MÁS VISTO

  1. Impacto de la nueva ruta de Reina del Quinche en la movilidad de Quito

  2. Álvarez admite que el contrato de parquímetros afecta a Guayaquil, pero pondrá más

  3. BanEcuador: Mujeres emprendedoras podrán acceder a créditos de hasta $5.000 al 9,8 %

  4. El gerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo enfrenta causa penal por peculado

  5. El oficialismo ya no disimula: Godoy es uno de los suyos

Te recomendamos