Moradores de Tumbaco protestan por abandono de la vía Gaspar de Carvajal

La mañana de este miércoles 14 de mayo, moradores de Tumbaco, en el nororiente de Quito, salieron a las calles para protestar por el mal estado de la vía Gaspar de Carvajal, un acceso clave para la Comuna Central y la Comuna Leopoldo Chávez. La vía, según denuncian los habitantes, ha permanecido en condiciones deplorables durante años, a pesar de que los trabajos de mantenimiento iniciaron hace más de tres años.

El mal estado de la vía ya tiene años

La obra, que pretendía mejorar el acceso a estas zonas rurales del Distrito Metropolitano, se encuentra inconclusa, con grandes baches, acumulación de tierra, sin veredas ni sistemas adecuados de drenaje. Esta situación, aseguran, pone en riesgo a peatones, conductores y a las mismas estructuras viales.

Isabel Díaz, presidenta de la Comuna Central, lamentó el abandono histórico de la vía y denunció la falta de coordinación entre las instituciones. “No tiene veredas, lo irónico es que donde deberían estar funcionando hay oficinas del Seguro Social y de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable (Epmaps). Estas entidades nos dijeron que la construcción de veredas dependía de un informe del Municipio, pero hasta hoy ese informe no existe. La gente se ve obligada a caminar entre los vehículos”, manifestó.

La falta de veredas no es el único problema. Díaz explicó que la vía fue construida sobre un relleno de quebrada y que, ante la falta de un adecuado sistema de desfogue de aguas lluvias, se han formado lagunas peligrosas durante la temporada de lluvias. “Hay 150 metros de vía que están sobre un relleno. Si el agua sigue acumulándose, existe el riesgo de que la vía ceda o incluso desaparezca”, alertó.

Años atrás se construyó un muro de contención para prevenir deslizamientos, pero, según los moradores, esta obra fue financiada por una empresa privada, no por el Municipio. “Las autoridades competentes no han hecho nada. Hemos tenido varias reuniones de socialización para conocer cuándo se concluirán los trabajos, pero hasta ahora no se ha cumplido ni el 1% de lo prometido”, reclamó Díaz.

De acuerdo con los moradores, en febrero de este año se reanudaron las socializaciones del proyecto y se colocaron plásticos para aparentar el reinicio de las obras. Sin embargo, los trabajos siguen paralizados y no hay una entidad municipal que se haga cargo de forma clara y responsable. “Es desesperante no saber a quién acudir ni cuándo terminarán los trabajos”, añadió la dirigente.

Gloria Simbaña, otra vecina afectada, indicó que también han solicitado la ampliación de la vía, ya que los tramos actuales son estrechos e irregulares, lo que dificulta aún más el tránsito. “Los vehículos se dañan constantemente al caer en los huecos. No hay respuesta de las autoridades. Si no se atienden nuestras demandas, nos veremos obligados a tomar la Ruta Viva en señal de protesta”, advirtió.

Los habitantes de Tumbaco exigen respuestas concretas y una intervención urgente en la vía Gaspar de Carvajal, cuya situación, aseguran, pone en riesgo no solo la conectividad de las comunas, sino también la seguridad de sus habitantes.

Vecinos de Tumbaco amenazan con tomarse la Ruta Viva si el Municipio no da respuestas inmediatas. Cortesía

Una obra que se extiende en el tiempo

Raúl Escobar, fiscalizador del proyecto de alcantarillado de Tumbado de Epmaps, confirmó que la situación de la vía Gaspar de Carvajal tiene antecedentes de larga data. Actualmente, se trabaja en la instalación de una tubería de 300 milímetros de diámetro como parte de un sistema combinado para recoger aguas residuales y pluviales. Esta intervención busca descontaminar la quebrada La Comuna que desciende desde los barrios altos de las comunas.

“La vía originalmente era empedrada, luego fue asfaltada pero con el tiempo y el alto flujo vehicular se ha ido deteriorando”, explicó Escobar a diario EXPRESO.

Escobar añadió que el contrato vigente con Epmaps permite realizar trabajos hasta octubre de este año. Se espera que en un mes y medio culminen las obras de alcantarillado, tras lo cual se realizará un acercamiento con la empresa municipal encargada del asfaltado. “También estamos analizando la factibilidad de construir veredas para garantizar la seguridad de los peatones”, señaló.

La inversión total del proyecto asciende a cinco millones de dólares. A pesar de los anuncios oficiales, los habitantes de las comunas afectadas dicen sentirse abandonados. Han solicitado además la ampliación de los tramos más estrechos de la vía, donde los carros deben retroceder para evitar choques. Tampoco han recibido respuesta sobre eso.

El malestar es tal que los vecinos han anunciado medidas más drásticas si no hay una respuesta concreta por parte del Municipio. “Nos tomaremos la Ruta Viva si es necesario. No es posible que vivamos con este miedo cada vez que llueve, sin saber si la vía resistirá o se irá al abismo”, advirtió Simbaña.

La comunidad exige una solución definitiva y transparente. Piden conocer el estado real del proyecto y la fecha exacta de culminación. “Es desesperante no tener a quién acudir. No hay una sola autoridad que dé la cara”, concluyó Isabel Díaz

