Este martes 1 de febrero de 2022, mientras sigue avanzando el día, la magnitud del desastre continúa evidenciándose con carros completamente destruidos, camionetas, taxis, vehículos particulares y otros automotores. Miembros de la Policía recuperaron dos cuerpos más en el sitio del siniestro. Son ya 18 fallecidos, hasta las 08:00.

La mayor cantidad de víctimas que dejó el aluvión que recorrió alrededor de cuatro kilómetros se encontraban en una cancha de voley, en el sector de La Gasca, norte de Quito. En ese sector se reunían decenas de personas. Este día martes esa cancha lucía completamente cubierta con una especie de plancha de cemento que al acercarse se comprobó que se trataba de una espesa capa de lodo.

José Yacelga es una de las personas que acudía todos los días a la cancha de voley para practicar ese deporte. La mañana de este martes 1 de febrero de 2022, seguía consternado por la magnitud de los destrozos que dejó el aluvión de lodo, troncos y piedras, en el sector de La Comuna y La Gasca en el norte de Quito. Temprano seguía en el sitio acongojado porque, de quienes acudían a las canchas, no saben quiénes más estarán entre las víctimas.

"Somos de aquí del barrio. Siempre aquí se juega voley. Estamos consternados, todos los amigos, no sabemos quiénes nomas estaban. Estaba llena esta tribuna como siempre se pasa aquí", señaló acongojado. Contó que todos los días acudían al sitio. Entre las víctimas están sus conocidos: una pareja que siempre bajaba a disfrutar de los partidos. "Como se dice el don Pumita con la mujer, don Ramón, no sé quienes más estarán, realmente no sabemos", contó a EXPRESO.

Desde temprano ya hubo mucho llanto en el sitio, especialmente de las personas que conocían a las víctimas que fueron llevadas a la morgue de la Policía.

Muchos propietarios de los vehículos se acercaron al sector para tratar de recuperarlos. Unos tres tuvieron suerte para poder sacarlos. Uno de ellos fue el propietario de un taxi que recibió la ayuda de otras cinco personas que empujaron su automotor para poder sacarlo del lodazal. Pero hay otros carros completamente destruidos.

Dueños de inmuebles ubicados por donde pasó el aluvión fueron afectados también. Entre ellos los propietarios de departamentos en un conjunto residencial que se vieron imposibilitados de sacar sus autos porque el portón de acceso se cubrió de lodo.

Cerca de las 07:00, militares y policías acudieron al sector para ayudar en las tareas de limpieza. También acudieron vehículos de la Eléctrica Quito empezaron las evaluaciones. Se encontraron con gran cantidad de postes y cables en la vía. Policías con canes amaestrados llegaron también a la zona del desastre. Su objetivo es la recuperación de víctimas porque existe la sospecha que el número podría seguir subiendo. Se conoció que a esa hora había muchos niños jugando y que hasta el momento no han podido ser localizados.