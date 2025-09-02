Matriculación vehicular Quito: Este es el trámite para septiembre

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) detalló los pasos para cumplir con la revisión y matriculación vehicular en Quito

En Quito, seis centros de revisión técnica vehicular están habilitados para realizar el trámite de los automotores.

En septiembre de este 2025, los automotores que deben efectuar la revisión y matriculación vehicular en Quito son los que tienen placas terminadas en 8.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que el trámite se realiza en un solo paso. Luego de que los vehículos de los usuarios aprueban la Revisión Técnica Vehicular (RTV), el propietario recibe en el mismo centro el Permiso Anual de Circulación (PAC) y el adhesivo.

Según la entidad municipal, el tiempo de entrega de dicho permiso es de aproximadamente 20 minutos.

¿Qué debo llevar para la revisión vehicular en Quito?

Antes de agendar la cita, los conductores y propietarios de vehículos deben cumplir con varios requisitos para la revisión vehicular.

Pagar la tasa de la revisión, así como el rubro del Fondo Vial impuesto por la Prefectura de Pichincha, el impuesto al rodaje (SRI) y multas pendientes con la AMT y Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Escoger y reservar un turno en uno de los centros habilitados. Acudir al centro de revisión con la cédula, licencia de conducir, comprobantes de pago y el turno impreso.

Centros para la revisión vehicular

En Quito, las personas pueden escoger entre los seis centros de revisión, que están ubicados en distintos sectores de la ciudad.

Guamaní: Calle Leonidas Mata y S52 (La Perla, sur). Guajaló: Avenida Pedro Vicente Maldonado y pasaje Revisión Vehicular s/n (sur). Los Chillos: Calle Isla Fernandina s/n y av. General Rumiñahui (Conocoto). Florida: Calle Florencia Malo y Carlos Arteta (norte). San Isidro del Inca: Calle José Félix Barreiro y De los Álamos (norte). Carapungo: Calle Duchicela y Pedro Ramos (norte).

El horario de atención es de lunes a viernes, desde las 08:00 hasta las 18:00, mientras que los sábados brindan el servicio de 08:00 a 14:00.

¿Qué pasa si no realizo la revisión vehicular en Quito?

Las personas que conducen un automotor que no haya cumplido la revisión vehicular en Quito podrían enfrentar diferentes multas. Además, se exponen a que los agentes de la AMT les retengan el vehículo.

Estas son las multas y sanciones:

25 dólares por calendarización (hacer el trámite fuera del mes asignado).

25 dólares por falta de matrícula.

50 dólares si el vehículo no aprueba la RTV.

El incumplimiento sostenido puede implicar retención del vehículo y costos de guardianía en los centros de retención municipales.

