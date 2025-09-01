Expreso
Pabel Muñoz
Pabel Muñoz y los alcaldes de Guayaquil y Cuenca tmbién fueron invitados.Foto: cortesía Municipio

Pabel Muñoz confirma que asistirá a reunión de seguridad convocada por el Gobierno

El encuentro está programado para el 2 de septiembre, a las 09:00, en el despacho ministerial de la Cancillería

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, participará en la reunión de trabajo convocada por la Cancillería del Ecuador, a propósito de la visita oficial del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien llegará al país el 3 de septiembre.

La confirmación fue enviada por el equipo de comunicación del Municipio a través de un chat de prensa, en el que se notificó que Muñoz asistirá al encuentro programado para el martes 2 de septiembre de 2025, a las 09:00, en el despacho ministerial de la Cancillería, ubicado en el norte de la capital.

Detenidos Quito

Quito vivió un fin de semana violento, con al menos tres muertes

Según el memorando emitido por la Cancillería el 31 de agosto, la convocatoria está dirigida a los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca, y tiene como objetivo abordar temas de seguridad, en el contexto de la visita del funcionario del gobierno de Donald Trump..

Aquiles Álvarez sí asistirá

Horas antes, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, también confirmó su participación mediante un video publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

"La canciller Gabriela Sommerfeld nos ha invitado a una reunión para tratar temas de seguridad a propósito de la visita del secretario de Estado, Marco Rubio (...). Ahí estaremos, representando a la ciudad de Guayaquil", indicó el funcionario.

Reunión clave previa a la visita de Marco Rubio

La vocera de Gobierno, Carolina Jaramillo, confirmó este 1 de septiembre que la reunión del 2 de septiembre es parte de la agenda oficial previa al encuentro entre Rubio y el presidente Daniel Noboa, previsto para el jueves 4 de septiembre en Quito.

“La agenda arranca con una reunión preparatoria con los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca. La visita del secretario Rubio tiene como foco el fortalecimiento de la cooperación en seguridad”, precisó Jaramillo durante un conversatorio con medios.

La canciller, Gabriela Sommerfeld, ha señalado en entrevistas que la relación entre Ecuador y Estados Unidos se centra en seguridad, migración irregular y desarrollo. 

