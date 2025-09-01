Quito vivió un fin de semana violento, con al menos tres muertes

En Carcelén un hombre recibió cinco impactos de bala en su casa

En otro operativo en Cotocollao, la Policía aprehendió a tres ciudadanos por el presunto robo de accesorios.

Quito cerró agosto con un fin de semana marcado por la violencia. Al menos dos personas murieron en distintos hechos violentos registrados entre la noche del viernes 30 y la madrugada del domingo 31 de agosto de 2025, según reportes oficiales.

El hecho más reciente ocurrió la madrugada del domingo 31 de agosto en el sector de Carcelén, norte de la capital. Según el comandante de la Zona 9 de la Policía Nacional, se trató de un presunto sicariato vinculado al microtráfico de drogas.

Según testimonios recabados por la Policía, a la víctima le habría llamado un amigo para que se acercara a la ventana de su casa. En ese momento fue atacado con cuatro o cinco disparos. Gravemente herido, cayó dentro de su vivienda y murió poco después.

Horas más tarde, los uniformados detuvieron a tres presuntos autores del crimen: dos ecuatorianos y un venezolano, todos con antecedentes por venta de sustancias sujetas a fiscalización y robo. El primer detenido fue capturado en el mismo sector de Carcelén, mientras los otros dos fueron aprehendidos en Calderón.

Ataque armado en Quitumbe

La noche del sábado 30 de agosto, otro ataque violento ocurrió el sur de Quito. A las 22:10, el ECU-911 recibió una alerta por disparos afuera de una discoteca en el sector de Quitumbe. Una motocicleta con dos ocupantes llegó al lugar y abrió fuego contra un grupo de personas.

Tres ciudadanos fueron alcanzados por los proyectiles; uno de ellos falleció tras recibir un impacto en la espalda. Las otras dos personas resultaron heridas.

El coronel William Egas, jefe del Distrito Quitumbe, indicó que la principal hipótesis es un intento de extorsión contra el local nocturno, aunque no se descarta que la víctima mortal, quien tenía antecedentes por tenencia de armas, haya sido blanco directo del ataque.

Un joven fallecido en Cotocollao

La madrugada del mismo sábado, un hombre murió tras recibir un disparo en el sector de Cotocollao, norte de Quito.

Según el informe preliminar, la víctima viajaba junto a un amigo en su vehículo, mientras otros acompañantes lo seguían en una camioneta. Tras un siniestro de tránsito con un vehículo donde se movilizaban dos policías, se produjo una confusa reacción.

Uno de los agentes disparó al aire al creer que se trataba de un intento de asalto. El conductor intentó huir al escuchar el disparo, pero el segundo agente disparó directamente al vehículo, provocando la muerte del ciudadano.

La Policía Nacional emitió un comunicado en el que condenó el hecho y aseguró que colaborará con las investigaciones, “con transparencia y sin permitir impunidad”.

Apuñalamiento mortal en un bus en la Simón Bolívar

El mismo día, en una unidad de transporte público que circulaba por la avenida Simón Bolívar, un hombre de 39 años fue asesinado con arma blanca mientras viajaba con su padre.

El hecho ocurrió en la ruta desde la Autopista General Rumiñahui hacia Chillogallo. El padre de la víctima, de 76 años, relató que escuchó una pelea dentro del bus. Al intervenir, encontró a su hijo gravemente herido. El agresor escapó del lugar y la Policía investiga los motivos del ataque.

