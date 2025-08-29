Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

Detenido Quito
El detenido es de nacionalidad ecuatoriana y no tiene antecedentes penales.Foto: cortesía / Policía

Detienen en el norte de Quito a un hombre que vendía armas a grupos delictivos

Las armas se estarían usando en asaltos, extorsiones y otros delitos en el norte de Quito

Durante un patrullaje en Carcelén, en el norte de Quito, la Policía detuvo a un hombre que portaba dos armas de fuego. En su domicilio también se halló una escopeta, municiones y otros indicios.

Te invitamos a leer: Policía alerta sobre venta en redes sociales de billetes '5G' en Quito

Según informó la Policía, la tarde del 28 de agosto de 2025, un hombre fue detenido en el marco del operativo Fuego VIII, ejecutado por agentes del Distrito La Delicia.

Fundación Mundo Juvenil

La Fundación Mundo Juvenil de Quito se resiste a abandonar el predio con un plantón

Leer más

El sospechoso, de nacionalidad ecuatoriana y sin antecedentes penales, fue interceptado por policías motorizados del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) luego de que su comportamiento llamara la atención. Al ser registrado, llevaba consigo dos armas de fuego tipo pistola. Pero eso fue solo el comienzo.

Los agentes se dirigieron a su vivienda y encontraron un arma larga tipo escopeta, además de 50 municiones calibre 9 mm, cuatro cargadores, una motocicleta y dos celulares que ahora forman parte de los indicios investigados.

Armas para los GDO

Según el comandante del Distrito La Delicia, Félix Fiallos, las primeras indagaciones apuntan a que el detenido sería un proveedor de armas para bandas delictivas que operan en el norte de Quito

“Estas armas se estarían usando en asaltos, extorsiones y otros delitos. Se anuncian por redes sociales, se coordina la entrega por teléfono y luego desaparecen”, explicó el oficial.

RELACIONADAS

Las armas, además, serían nuevas y de origen importado, lo que levanta la sospecha de una posible red más amplia detrás del detenido. Por ahora, las autoridades investigan si existen más personas involucradas en la comercialización y distribución de armamento ilegal.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Guillermo del Toro en Venecia: “Podemos estar jodidos y crear arte”

  2. Lona con recompensa por Nicolás Maduro sorprende en Guayaquil: ¿De qué se trata?

  3. La xávega, colorida y comunitaria práctica ancestral de pesca artesanal en Portugal

  4. Nuaman, la aldea imposible que vive atrapada entre Israel y Palestina

  5. Fideicomisos en el IESS: ¿Cómo se manejarán con la nueva ley?

LO MÁS VISTO

  1. Mundial de desayunos Ibai: Ecuador vs Perú, ¿cuándo revelan el ganador?

  2. Extorsión en el Municipio de Daule: concejales y funcionarios bajo amenaza

  3. Derivaciones IESS a clínicas privadas: auditorías deficientes y millonario perjuicio

  4. Noboa y el correísmo chocan ahora por el Cártel de los Soles

  5. ¿Quién es Cuenca Juniors? El equipo que eliminó a Barcelona SC en Copa Ecuador

Te recomendamos