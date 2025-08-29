Detienen en el norte de Quito a un hombre que vendía armas a grupos delictivos

Las armas se estarían usando en asaltos, extorsiones y otros delitos en el norte de Quito

El detenido es de nacionalidad ecuatoriana y no tiene antecedentes penales.

Durante un patrullaje en Carcelén, en el norte de Quito, la Policía detuvo a un hombre que portaba dos armas de fuego. En su domicilio también se halló una escopeta, municiones y otros indicios.

Según informó la Policía, la tarde del 28 de agosto de 2025, un hombre fue detenido en el marco del operativo Fuego VIII, ejecutado por agentes del Distrito La Delicia.

El sospechoso, de nacionalidad ecuatoriana y sin antecedentes penales, fue interceptado por policías motorizados del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) luego de que su comportamiento llamara la atención. Al ser registrado, llevaba consigo dos armas de fuego tipo pistola. Pero eso fue solo el comienzo.

Los agentes se dirigieron a su vivienda y encontraron un arma larga tipo escopeta, además de 50 municiones calibre 9 mm, cuatro cargadores, una motocicleta y dos celulares que ahora forman parte de los indicios investigados.

Armas para los GDO

Según el comandante del Distrito La Delicia, Félix Fiallos, las primeras indagaciones apuntan a que el detenido sería un proveedor de armas para bandas delictivas que operan en el norte de Quito.

“Estas armas se estarían usando en asaltos, extorsiones y otros delitos. Se anuncian por redes sociales, se coordina la entrega por teléfono y luego desaparecen”, explicó el oficial.

Las armas, además, serían nuevas y de origen importado, lo que levanta la sospecha de una posible red más amplia detrás del detenido. Por ahora, las autoridades investigan si existen más personas involucradas en la comercialización y distribución de armamento ilegal.

