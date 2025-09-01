Choque en la av. 10 de Agosto genera cierre vial y deja un herido en Quito

Un vehículo particular colisionó con un bus escolar en la avenida 10 de Agosto

El vehículo se impactó contra una parte de una estación del Trolebús.

La mañana de este lunes 1 de septiembre de 2025 se registró un accidente de tránsito en la avenida 10 de Agosto, en las calles Cuero y Caicedo y Cristóbal de Acuña. El hecho se registró a las 05:49, cuando un vehículo particular colisionó con un bus escolar.

Debido al impacto, uno de los automotores terminó chocando contra una estructura de la estación Cuero y Caicedo del Trolebús, según se observa en imágenes proporcionadas por el ECU 911.

Equipos de emergencia acudieron tras la alerta recibida por el sistema 911. Personal del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) brindó atención prehospitalaria a una persona que resultó herida en el siniestro vial.

La avenida 10 de Agosto y Cuero y Caicedo fue cerrada temporalmente en sentido norte-sur para permitir el trabajo de los socorristas y facilitar el retiro de los vehículos.

La vía fue reabierta pasadas las 07:30, aunque el tráfico ya presentaba una fuerte carga vehicular debido a la coincidencia con el primer día del retorno a clases.

Siniestro en la av. Simón Bolívar

Un segundo siniestro se reportó pasadas las 08:00 de este 1 de septiembre. El siniestro ocurrió en el sector de la Casa de la Selección, en la av. Simón Bolivar y av. De Los Granados.

Por el incidente, la efectivos de la Agencia Metropolitana de Tránsito cerraron el carril izquierdo de la vía, en sentido: norte - sur.

Las autoridades recalcaron la importancia de conducir con precaución, especialmente en horas de alta circulación y cerca de zonas escolares o paradas del transporte público.

💥🚗 #Ahora | Atendemos una emergencia por un siniestro de tránsito en Av. 10 de Agosto y Cuero y Caicedo.



🧑🏻‍🚒 Nuestro equipo brinda atención prehospitalaria a una persona afectada.



🚧 La Av. 10 de Agosto se encuentra cerrada en sentido Norte - Sur.



👉 Recuerda conducir con… pic.twitter.com/mGYnIA2AIw — Bomberos Quito (@BomberosQuito) September 1, 2025

