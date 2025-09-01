Choque en la av. 10 de Agosto genera cierre vial y deja un herido en Quito
Un vehículo particular colisionó con un bus escolar en la avenida 10 de Agosto
La mañana de este lunes 1 de septiembre de 2025 se registró un accidente de tránsito en la avenida 10 de Agosto, en las calles Cuero y Caicedo y Cristóbal de Acuña. El hecho se registró a las 05:49, cuando un vehículo particular colisionó con un bus escolar.
Te invitamos a leer: Expreso escolar en Quito, con poca afluencia de estudiantes
Debido al impacto, uno de los automotores terminó chocando contra una estructura de la estación Cuero y Caicedo del Trolebús, según se observa en imágenes proporcionadas por el ECU 911.
La Ruta Viva empeora: la concesión aún es un tema pendienteLeer más
Equipos de emergencia acudieron tras la alerta recibida por el sistema 911. Personal del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) brindó atención prehospitalaria a una persona que resultó herida en el siniestro vial.
La avenida 10 de Agosto y Cuero y Caicedo fue cerrada temporalmente en sentido norte-sur para permitir el trabajo de los socorristas y facilitar el retiro de los vehículos.
La vía fue reabierta pasadas las 07:30, aunque el tráfico ya presentaba una fuerte carga vehicular debido a la coincidencia con el primer día del retorno a clases.
Siniestro en la av. Simón Bolívar
Un segundo siniestro se reportó pasadas las 08:00 de este 1 de septiembre. El siniestro ocurrió en el sector de la Casa de la Selección, en la av. Simón Bolivar y av. De Los Granados.
Por el incidente, la efectivos de la Agencia Metropolitana de Tránsito cerraron el carril izquierdo de la vía, en sentido: norte - sur.
Las autoridades recalcaron la importancia de conducir con precaución, especialmente en horas de alta circulación y cerca de zonas escolares o paradas del transporte público.
💥🚗 #Ahora | Atendemos una emergencia por un siniestro de tránsito en Av. 10 de Agosto y Cuero y Caicedo.— Bomberos Quito (@BomberosQuito) September 1, 2025
🧑🏻🚒 Nuestro equipo brinda atención prehospitalaria a una persona afectada.
🚧 La Av. 10 de Agosto se encuentra cerrada en sentido Norte - Sur.
👉 Recuerda conducir con… pic.twitter.com/mGYnIA2AIw
¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!