Expreso escolar en Quito, con poca afluencia de estudiantes

Después de dos meses de vacaciones, el servicio exclusivo para estudiantes volvió a operar

De la estación El Recreo salen dos expresos escolares a las 06:15 y 06:30.

El nuevo año escolar inició este 1 de septiembre de 2025 con la reactivación del expreso escolar, un servicio especial del sistema de transporte municipal que busca garantizar seguridad y puntualidad para niños, niñas y adolescentes que se movilizan a sus centros educativos.

Te invitamos a leer: La Fundación Mundo Juvenil de Quito se resiste a abandonar el predio con un plantón

Después de dos meses de vacaciones, Sheyla Sandoval, retornó a clases utilizando el expreso escolar del Trolebús. Lo hizo acompañada de su madre, Cinthya Chicaiza, quien considera que es una forma segura y rápida de viaje para su hija.

La Ruta Viva empeora: la concesión aún es un tema pendiente Leer más

Para Sheyla también es una opción segura y viaja más tranquila a su colegio, ubicado en el centro de Quito.

Desde la estación El Recreo, en el sur de la ciudad, salen dos unidades del expreso escolar a las 06:15 y 06:30. Sin embargo, la primera de estas salidas partió con pocos pasajeros, la mañana de este lunes.

Xavier Vásquez, gerente general de la Empresa de Pasajeros, explicó que la baja afluencia se debe al retorno escalonado a clases. “Es normal que el primer día no haya muchos usuarios, pero mantenemos el servicio para que sea cómodo y accesible”, afirmó.

En funcionario agregó que cuando ya retornen todos los estudiantes, las unidades alcanzan un 50% de su capacidad, lo cual es un "buen indicador de su acogida”, añadió.

Vásquez detalló que el servicio cuenta con cinco circuitos: dos del Trolebús y tres de la Ecovía.

Circuitos habilitados

Trolebús

Terminal Quitumbe – Colón (06:05 y 06:15): Incluye las paradas Morán Valverde, El Calzado, Chimbacalle, Santo Domingo, El Ejido, hasta llegar a Colón.

Estación El Recreo – Colón (06:15 y 06:30): Recorre Chimbacalle, La Recoleta, Alameda, Santa Clara, entre otras.

Ecovía

Terminal Quitumbe – Playón de la Marín (06:15 y 06:30): Pasa por Capulí, San Bartolo y Montúfar.

Estación Guamaní – De las Universidades (06:05 y 06:15): Incluye puntos clave como El Beaterio y Simón Bolívar.

Estación Río Coca – Playón de la Marín (06:15 y 06:30): Recorre avenidas importantes como 24 de Mayo y Manuela Cañizares.

RELACIONADAS Conoce el nuevo bono de alimentos y las becas que se entregan en Quito

Vásquez recordó que este servicio es exclusivo para estudiantes, aunque pueden ir acompañados de un tutor. Además, no se detiene en todas las estaciones, solo en aquellas cercanas a instituciones educativas, lo que permite mayor rapidez.

Por el ser el primer día de clases, la estación El Recreo, por ejemplo, estuvo con resguardo y supervisión de efectivos de la Policía Nacional, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y militares.

Servicio en el metro y dispositivos de seguridad

El metro de Quito también operó sin inconvenientes durante este primer día de clases. Las autoridades recomiendan a los estudiantes usar medios de acceso digitales como cédulas o códigos QR para evitar filas. A través de la Cuenta Ciudad, los menores de edad acceden a una tarifa preferencial de $ 0,22.

Como parte del plan de seguridad por el regreso a clases, desde este 1 de septiembre opera el Puesto de Mando Unificado, entre las 05:00 y las 19:00.

En la estación El Recreo, militares registraron a algunos pasajeros. Foto: Franklin Jácome

Este dispositivo concentra el trabajo coordinado de 1.042 servidores públicos, entre efectivos de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y funcionarios municipales, con el objetivo de garantizar una jornada segura y ordenada para estudiantes y sus familias.

El plan pone especial atención en 42 instituciones educativas priorizadas, seleccionadas por su alta concentración de estudiantes y el intenso flujo vehicular en sus alrededores. Estas escuelas y colegios se ubican estratégicamente en el norte, centro, sur y los valles de la capital.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!