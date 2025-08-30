Hombre de 26 años fallece tras presunto ataque de policías en Cotocollao, Quito

Un trágico hecho de violencia sacudió la madrugada de este sábado 30 de agosto de 2025 en el sector de Cotocollao, norte de Quito. Un hombre de 26 años, falleció tras recibir disparos de arma de fuego, según reportes preliminares de las autoridades.

Detalles del crimen en Cotocollao

El incidente ocurrió aproximadamente a las 03:25 en el pasaje Juana Caso y calle Juan Garzón. El levantamiento del cadáver se realizó minutos después, a las 04:10, en la Clínica Cotocollao. Testigos indicaron que la víctima se encontraba junto a amigos en un vehículo cuando fueron impactados por disparos provenientes de otro automóvil.

De manera sorprendente, las primeras investigaciones señalan que los presuntos responsables serían miembros de la Policía Nacional en servicio activo. Los sospechosos fueron aprehendidos tras el incidente, y durante su captura se incautaron armas de fuego, vestimenta policial, vehículos y registros de cámaras de seguridad. Videos difundidos en redes sociales muestran a los uniformados confrontando a ciudadanos en el lugar, mientras los audios reflejan la tensión del momento.

Medidas de la Policía y control interno

Ante el hecho, la Policía Nacional emitió un comunicado oficial en el que rechaza categóricamente cualquier acto de violencia que pueda afectar la confianza ciudadana. La institución afirmó que las unidades especializadas ya investigan el caso y que los implicados fueron puestos a órdenes de la Fiscalía General del Estado para su judicialización.

“Actuaremos con total transparencia y apego irrestricto a la normativa legal, para esclarecer las motivaciones y determinar las responsabilidades correspondientes. Seremos implacables en sancionar estos actos criminales”, señala el comunicado. La Policía reafirmó su compromiso con la honestidad, integridad y ética de sus miembros, buscando garantizar una institución confiable y al servicio de la ciudadanía.

Este hecho genera alarma en la ciudadanía de Cotocollao, quienes exigen justicia y esclarecimiento de la muerte del joven mientras se mantiene activa la investigación para determinar todas las circunstancias que rodearon este incidente.

