IncubaLAB 2025: convocatoria abierta para emprendedores y negocios en Quito

Los emprendedores y pequeños negocios de la Economía Popular y Solidaria (EPS) tienen una nueva oportunidad para crecer y consolidar sus ideas. El Municipio de Quito, a través de la Agencia de Promoción Económica ConQuito, anunció la ampliación de la convocatoria IncubaLAB, un programa que busca fortalecer las capacidades de los emprendedores y acompañarlos en el camino hacia la formalización y el éxito en el mercado local y regional.

Un programa integral para emprendedores en Quito

El programa IncubaLAB de ConQuito ofrece diagnósticos, asesorías personalizadas y acompañamiento continuo para el desarrollo de proyectos. Además, brinda apoyo en áreas clave como la formalización, el diseño del modelo de negocio, el marketing digital y la comercialización de productos y servicios.

De acuerdo con ConQuito, el objetivo es que los emprendimientos en Quito tengan más oportunidades de éxito, incrementen su competitividad y logren un mayor alcance en el mercado.

¿Quiénes pueden participar en IncubaLAB Quito?

La convocatoria está dirigida a:

Emprendimientos: personas naturales o jurídicas con domicilio tributario en el Distrito Metropolitano de Quito.

Unidades productivas de la EPS: constituidas de hecho o de derecho, domiciliadas en el DMQ.

Requisitos para postularse

Para acceder al programa, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de 18 años.

Tener domicilio tributario en el Distrito Metropolitano de Quito.

Contar con un equipo mínimo de dos personas (incluyendo a la/el representante).

Completar y enviar el formulario de postulación.

Subir un Video Pitch de 1 minuto.

Presentar constancia de consumo o ventas de los últimos seis meses.

Cómo registrarse en IncubaLAB

Los emprendedores interesados pueden registrarse y conocer las bases completas de la convocatoria en los canales oficiales de ConQuito o ingresando directamente a www.conquito.org.ec. Para consultas adicionales, está disponible la línea telefónica 02 605 5550.

