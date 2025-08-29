Calor extremo en Quito: Inamhi emite advertencia por riesgo de incendios

Se esperan temperaturas altas, con niveles que podrían superar los 27 °C en algunos sectores del norte de Quito

Una de las recomendaciones es evitar la exposición directa al sol.

Las temperaturas subirán en Quito durante los próximos días, con un riesgo muy alto de incendios forestales, especialmente en las zonas rurales del Distrito Metropolitano de Quito.

Así lo advirtió el COE Metropolitano en su cuenta oficial de X, con base en el último informe del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

La advertencia, que está vigente desde las 12:30 del 29 de agosto hasta las 16:00 del 1 de septiembre de 2025, detalla que se esperan temperaturas altas, con niveles que podrían superar los 27 °C en algunos sectores del norte de Quito.

Zonas más afectadas por el calor

- Nivel muy alto de temperatura (≥ 27 °C): Calderón, Zámbiza, Tababela, Puembo.

- Nivel alto (24 °C – 26 °C): Pomasqui, Tumbaco, Llano Chico, Nayón, Guangopolo, Alangasí.

- Nivel medio (21 °C – 23 °C): Perucho, Puéllaro, San Antonio, Checa, Pifo, Pintag, Pacto.

Los días más calurosos se prevén para el 30 y 31 de agosto, por lo que las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a tomar precauciones.

Riesgo alto de incendios forestales

Las condiciones secas y el aumento de temperatura elevan significativamente el riesgo de incendios, sobre todo en áreas con vegetación y zonas rurales. El COE alerta que incluso una colilla mal apagada o una chispa puede desencadenar un incendio forestal.

Recomendaciones para la ciudadanía

En su cuenta de X, el COE Metropolitano emitió varias recomendaciones, entre ellas:

Evite la exposición directa al sol y limite actividades físicas intensas al aire libre.

Use ropa ligera, protector solar y manténgase bien hidratado.

Ventile los espacios cerrados durante el día.

No realice fogatas ni queme basura.

No arroje cigarrillos ni fósforos encendidos en el campo.

En caso de detectar fuego, comuníquese de inmediato con los organismos de emergencia.

El Inamhi también alertó que este 29 de agosto se prevé incremento de vientos y ráfagas en el Callejón Interandino, con menor intensidad en la provincia del Guayas y perfil costero.

