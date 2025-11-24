“Los quiteños vamos a celebrar con dignidad”, afirma Muñoz tras suspensión de eventos

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, se pronunció con firmeza tras la suspensión de cerca de 50 eventos por las Fiestas de Quito, medida adoptada por el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) debido a “inconsistencias” en los procesos contractuales.

Controversia Gobierno vs Quito

En un mensaje dirigido al Gobierno del presidente Daniel Noboa, Muñoz adelantó que este año no habrá saludo ni serenata al primer Mandatario durante las celebraciones capitalinas. “No se lo merece”, afirmó durante un acto público, mensaje que además compartió en su cuenta oficial de TikTok.

El Burgomaestre cuestionó la paralización de las actividades: “Le vamos a decir al Gobierno Nacional que si quiere paralizar esas 50 actividades: ¡paralice nomás! Los quiteños vamos a celebrar con dignidad”, sostuvo ante aplausos de los presentes.

Muñoz también hizo referencia a los recientes resultados del referéndum y la consulta popular, asegurando que la ciudadanía dejó clara su postura: “Con los churos hechos, quédense de que les vayamos a saludar. Si no saludan a Quito, si no hacen ninguna obra para Quito, no tenemos por qué ser recíprocos de absolutamente nada. Y nos riamos del 4-0 que hace poco la ciudadanía le impuso en esa consulta. Ahora haremos sentir la dignidad del pueblo**”, enfatizó.

A pesar de la suspensión, el alcalde aseguró que los quiteños encontrarán la manera de celebrar: “No importa si es con una mesa, una radio o un equipo de sonido; jugaremos, reiremos y haremos sentir la dignidad del pueblo”, reafirmó, destacando el espíritu festivo de la ciudad.

Por su parte, la Sercop aclaró que la suspensión de los 48 procesos contractuales del Municipio se realizó para corregir irregularidades detectadas con urgencia, garantizando la transparencia y legalidad de los eventos.

Irregularidades encontradas por Sercop

En el mensaje, SERCOP destaca que los procesos gestionados por el Municipio entre el 25 de octubre y el 14 de noviembre fueron publicados en el portal de compras públicas sin la debida planificación, lo que ha causado problemas legales y administrativos.

El comunicado detalla que SERCOP notificó al Municipio los hallazgos desde el 18 de noviembre, señalando inconsistencias que afectan la transparencia y el cumplimiento del principio de legalidad en los procedimientos. Además, resalta que las "trabas" mencionadas por el Municipio carecen de sustento, dado que las inconsistencias requieren rectificaciones urgentes para ajustar los procesos al marco jurídico vigente.

