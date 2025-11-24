Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

deflgración de gas en el sur de Quito
Vivienda afectada en sur de Quito tras rápida deflagración; cuatro trasladados a hospital.Cortesía Bomberos

Deflagración en El Paraíso deja cuatro heridos y daños en vivienda en Quito

Deflagración en vivienda de El Paraíso deja daños estructurales y atención médica urgente.

La madrugada de este lunes 24 de noviembre de 2025, una deflagración sacudió una vivienda ubicada en el sector de El Paraíso, sur de Quito, generando daños estructurales en la casa situada en la intersección de las calles Jesús del Gran Poder y Conambo.

Le invitamos a que lea: Propaganda política descontrolada en Tumbaco y Puembo genera contaminación visual

Daños estructurales y personas heridas 

El Cuerpo de Bomberos de Quito respondió de inmediato con unidades polivalentes, ambulancias y equipos de rescate, coordinando acciones junto al personal del COE Metropolitano. Gracias a su intervención, cuatro personas afectadas por inhalación de monóxido de carbono y quemaduras de primer grado recibieron atención prehospitalaria y fueron trasladadas posteriormente a una casa de salud.

concejo metropolitano

Más presupuesto para Quito, pero la baja ejecución preocupa a los concejales

Leer más

Una deflagración es una combustión extremadamente rápida que ocurre cuando se acumula gas en un espacio cerrado y una chispa o fuente de calor lo enciende momentáneamente. Este tipo de incidentes subraya la importancia de mantener en buen estado las instalaciones de gas en los hogares y actuar con rapidez ante cualquier fuga.

Las autoridades recuerdan a los ciudadanos que, ante una emergencia, deben comunicarse de inmediato al 9-1-1.

RELACIONADAS

Medidas preventivas:

Revisar periódicamente las conexiones de gas y electrodomésticos.

Evitar fuentes de ignición cerca de tanques o tuberías.

Contar con detectores de gas y extintores en casa.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Incautan más de media tonelada de droga en operativo policial en Esmeraldas

  2. Disidencias de las FARC han infiltrado la seguridad estatal colombiana, según informe

  3. Wilson Toainga vuelve a la carrera fiscal: así es su reincorporación tras su renuncia

  4. Así va la tabla de posiciones de los hexagonales y el cuadrangular de LigaPro 2025

  5. Directv: Agenda deportiva para el lunes 24 de noviembre

LO MÁS VISTO

  1. Temblor en Ecuador hoy: sismo de magnitud 3.9 se sintió este 23 de noviembre de 2025

  2. "Esa es": Aquiles Álvarez respalda el baile que revivió la calle Panamá en la noche

  3. "Soy yo el que estoy de más": El ultimátum de Correa a RC tras pacto Aguiñaga-Tibán

  4. ¿Cómo saber si soy beneficiario del bono navideño en Ecuador?

  5. ¿Quiénes se beneficiarán de la acción de protección para la devolución del IVA?

Te recomendamos