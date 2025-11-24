Deflagración en El Paraíso deja cuatro heridos y daños en vivienda en Quito

Deflagración en vivienda de El Paraíso deja daños estructurales y atención médica urgente.

La madrugada de este lunes 24 de noviembre de 2025, una deflagración sacudió una vivienda ubicada en el sector de El Paraíso, sur de Quito, generando daños estructurales en la casa situada en la intersección de las calles Jesús del Gran Poder y Conambo.

Daños estructurales y personas heridas

El Cuerpo de Bomberos de Quito respondió de inmediato con unidades polivalentes, ambulancias y equipos de rescate, coordinando acciones junto al personal del COE Metropolitano. Gracias a su intervención, cuatro personas afectadas por inhalación de monóxido de carbono y quemaduras de primer grado recibieron atención prehospitalaria y fueron trasladadas posteriormente a una casa de salud.

🧑🏻‍🚒 #EmergenciasUIO | Esta madrugada, atendimos una emergencia por una deflagración en el sector de El Paraíso, sur de #Quito.



🚑 Nuestros paramédicos brindaron atención prehospitalaria a cuatro personas afectadas por inhalación de monóxido de carbono y quemaduras de primer… pic.twitter.com/fvktF7rek5 — Bomberos Quito (@BomberosQuito) November 24, 2025

Una deflagración es una combustión extremadamente rápida que ocurre cuando se acumula gas en un espacio cerrado y una chispa o fuente de calor lo enciende momentáneamente. Este tipo de incidentes subraya la importancia de mantener en buen estado las instalaciones de gas en los hogares y actuar con rapidez ante cualquier fuga.

Las autoridades recuerdan a los ciudadanos que, ante una emergencia, deben comunicarse de inmediato al 9-1-1.

Medidas preventivas:

Revisar periódicamente las conexiones de gas y electrodomésticos.

Evitar fuentes de ignición cerca de tanques o tuberías.

Contar con detectores de gas y extintores en casa.

