Vecinos recuperan suministro de agua tras emergencia en Píntag y Alangasí

Más de 20.000 habitantes del valle de Los Chillos recuperan gradualmente el servicio de agua potable tras días de suspensión

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) concluyó la reparación de la tubería Cariyacu, afectada por un deslave ocasionado por las intensas lluvias, y comenzó la restitución paulatina del servicio de agua potable en las parroquias de Alangasí, La Merced y Píntag, en el valle de Los Chillos. La emergencia había dejado sin suministro a más de 20.000 habitantes desde la noche del 20 de noviembre de 2025.

Tubería Cariyacu reparada tras deslave

El corte del servicio se produjo luego de que una tubería de 18 metros se rompiera en Píntag debido a la combinación de fuertes lluvias y granizo. Durante los días en que se ejecutaron los trabajos, los vecinos dependieron del abastecimiento mediante tanqueros mientras los equipos técnicos avanzaban en la reparación de la infraestructura crítica.

Epmaps informó que el tramo afectado se encuentra a cinco kilómetros del centro poblado, en una zona que solo puede recorrerse a pie, lo que dificultó el ingreso de maquinaria pesada. Por ello, la reparación se realizó de manera completamente manual, con la participación de 70 técnicos de la empresa y 40 miembros del Cuerpo de Bomberos, quienes coordinaron las labores para asegurar la zona pese a las condiciones adversas del terreno y del clima.

El traslado del material hacia el páramo implicó recorrer rutas estrechas y exigió jornadas continuas de trabajo durante tres días. Gracias a este esfuerzo, la tubería fue reemplazada y estabilizada, permitiendo que el sistema inicie ahora su fase de recuperación.

Distribución temporal mediante tanqueros continúa

Epmaps advirtió que en las próximas horas podrían presentarse intermitencias en el suministro y presencia de agua turbia en algunos sectores, debido a la limpieza de las redes de distribución y al fogueo de hidrantes, pasos necesarios para garantizar la calidad del agua antes de la normalización total del servicio. La distribución mediante tanqueros se mantendrá mientras el sistema se estabiliza completamente.

Verónica Sánchez, gerente de Epmaps, señaló que la tubería reparada abastece de manera directa a Alangasí, La Merced y Píntag, y que la recuperación total del servicio está prevista para el próximo martes, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan y el caudal se reincorpore de manera estable. La empresa reafirmó su compromiso con la seguridad del suministro y la atención rápida ante emergencias provocadas por fenómenos naturales.

