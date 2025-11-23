Operativos de tránsito en Quito: horarios y sectores donde habrá controles

Revisa los puntos, horarios y tipos de operativos que ejecutará la AMT durante toda la semana en Quito

La AMT desplegará controles diarios en la Simón Bolívar y Ruta Viva para reducir siniestros y verificar el cumplimiento de la normativa.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) desplegará una semana intensiva de operativos en la av. Simón Bolívar y la Ruta Viva, con el fin de fortalecer la seguridad vial en Quito, reducir siniestros de tránsito y verificar el cumplimiento de la normativa vigente.

Los controles se realizarán desde el lunes 24 hasta el domingo 30 de noviembre de 2025, en horarios estratégicos y sectores de alta circulación.

La entidad recordó que estos operativos forman parte del plan municipal de prevención vial, especialmente durante los días previos a las Fiestas de Quito, cuando aumenta el tráfico vehicular y el riesgo de accidentes.

Cronograma de operativos viales en Quito

Lunes, 24 de noviembre

Operativo: Control de placas y contravenciones visualizadas en vía

Horario: 07:00 a 09:00

Lugar: Av. Simón Bolívar, sector Argelia

Martes, 25 de noviembre

Operativo: Control de polarizados y contravenciones

Horario: 13:00 a 15:00

Lugar: Av. Simón Bolívar, sector Forestal

Miércoles, 26 de noviembre

Operativo: Control a vehículos pesados

Horario: 16:00 a 18:00

Lugar: Av. Simón Bolívar, sector MASGAS

Jueves, 27 de noviembre

Operativo: Control de placas y contravenciones

Horario: 08:00 a 10:00

Lugar: Av. Simón Bolívar, sector Santa Rosa

Viernes, 28 de noviembre — mañana

Operativo: Control de estado etílico

Horario: 10:00 a 12:00

Lugar: Av. Simón Bolívar, sector Nayón

Viernes, 28 de noviembre — noche

Operativo: Control para la seguridad vial

Horario: 21:00 a 00:00

Lugar: Km 8, Ruta Viva (entre km 8 y 9)

Operativos del fin de semana

Sábado, 29 de noviembre — noche

Tres puntos simultáneos:

U. Internacional: Av. Simón Bolívar, sector MÁS GAS (ambos sentidos)

La Argelia: Simón Bolívar y Princesa Toa (sentido sur–norte)

Sábado, 29 de noviembre — tarde

Operativo: Control de placas y contravenciones

Horario: 16:00 a 18:00

Lugar: Av. Simón Bolívar, sector Argelia

Domingo, 30 de noviembre

Operativo: Control de placas

Horario: 14:00 a 16:00

Lugar: Ruta Viva, km 8

Resultados de la semana previa: 2.391 citaciones emitidas en Quito

Entre el 17 y el 21 de noviembre, la AMT ejecutó 215 operativos, durante los cuales se revisaron 3.253 vehículos. Como resultado, se emitieron 2.391 citaciones por diversas infracciones.

Las faltas más comunes fueron:

Conducir sin portar licencia – 497 citaciones

Estacionar en sitios prohibidos – 258 citaciones

Incumplir el Pico y Placa – 247 citaciones

No usar el cinturón de seguridad – 188 citaciones

Vidrios polarizados no autorizados – 182 citaciones

La AMT reiteró su llamado a los conductores para respetar la normativa, conducir con precaución y mantener la documentación al día.

