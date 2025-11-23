Operativos de tránsito en Quito: horarios y sectores donde habrá controles
Revisa los puntos, horarios y tipos de operativos que ejecutará la AMT durante toda la semana en Quito
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) desplegará una semana intensiva de operativos en la av. Simón Bolívar y la Ruta Viva, con el fin de fortalecer la seguridad vial en Quito, reducir siniestros de tránsito y verificar el cumplimiento de la normativa vigente.
Los controles se realizarán desde el lunes 24 hasta el domingo 30 de noviembre de 2025, en horarios estratégicos y sectores de alta circulación.
La entidad recordó que estos operativos forman parte del plan municipal de prevención vial, especialmente durante los días previos a las Fiestas de Quito, cuando aumenta el tráfico vehicular y el riesgo de accidentes.
Cronograma de operativos viales en Quito
Lunes, 24 de noviembre
Operativo: Control de placas y contravenciones visualizadas en vía
Horario: 07:00 a 09:00
Lugar: Av. Simón Bolívar, sector Argelia
Martes, 25 de noviembre
Operativo: Control de polarizados y contravenciones
Horario: 13:00 a 15:00
Lugar: Av. Simón Bolívar, sector Forestal
Miércoles, 26 de noviembre
- Operativo: Control a vehículos pesados
Horario: 16:00 a 18:00
Lugar: Av. Simón Bolívar, sector MASGAS
Jueves, 27 de noviembre
- Operativo: Control de placas y contravenciones
Horario: 08:00 a 10:00
Lugar: Av. Simón Bolívar, sector Santa Rosa
Viernes, 28 de noviembre — mañana
- Operativo: Control de estado etílico
Horario: 10:00 a 12:00
Lugar: Av. Simón Bolívar, sector Nayón
Viernes, 28 de noviembre — noche
- Operativo: Control para la seguridad vial
Horario: 21:00 a 00:00
Lugar: Km 8, Ruta Viva (entre km 8 y 9)
- Operativos del fin de semana
Sábado, 29 de noviembre — noche
Tres puntos simultáneos:
U. Internacional: Av. Simón Bolívar, sector MÁS GAS (ambos sentidos)
La Argelia: Simón Bolívar y Princesa Toa (sentido sur–norte)
Sábado, 29 de noviembre — tarde
- Operativo: Control de placas y contravenciones
Horario: 16:00 a 18:00
Lugar: Av. Simón Bolívar, sector Argelia
Domingo, 30 de noviembre
- Operativo: Control de placas
Horario: 14:00 a 16:00
Lugar: Ruta Viva, km 8
Resultados de la semana previa: 2.391 citaciones emitidas en Quito
Entre el 17 y el 21 de noviembre, la AMT ejecutó 215 operativos, durante los cuales se revisaron 3.253 vehículos. Como resultado, se emitieron 2.391 citaciones por diversas infracciones.
Las faltas más comunes fueron:
- Conducir sin portar licencia – 497 citaciones
- Estacionar en sitios prohibidos – 258 citaciones
- Incumplir el Pico y Placa – 247 citaciones
- No usar el cinturón de seguridad – 188 citaciones
- Vidrios polarizados no autorizados – 182 citaciones
La AMT reiteró su llamado a los conductores para respetar la normativa, conducir con precaución y mantener la documentación al día.