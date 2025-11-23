Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

controles en la AMT
La AMT desplegará controles diarios en la Simón Bolívar y Ruta Viva para reducir siniestros y verificar el cumplimiento de la normativa.Cortesía AMT

Operativos de tránsito en Quito: horarios y sectores donde habrá controles

Revisa los puntos, horarios y tipos de operativos que ejecutará la AMT durante toda la semana en Quito

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) desplegará una semana intensiva de operativos en la av. Simón Bolívar y la Ruta Viva, con el fin de fortalecer la seguridad vial en Quito, reducir siniestros de tránsito y verificar el cumplimiento de la normativa vigente. 

Le invitamos a que lea: Quito: Bicentenario vibró con 70.000 asistentes en el Desfile de la Confraternidad

Los controles se realizarán desde el lunes 24 hasta el domingo 30 de noviembre de 2025, en horarios estratégicos y sectores de alta circulación.

equipo-paramedico-rescatando-un-joven-paciente-critico

Caminata al Quinche: Bomberos rescatan a peregrino atrapado en una pendiente

Leer más

La entidad recordó que estos operativos forman parte del plan municipal de prevención vial, especialmente durante los días previos a las Fiestas de Quito, cuando aumenta el tráfico vehicular y el riesgo de accidentes.

Cronograma de operativos viales en Quito

Lunes, 24 de noviembre

Operativo: Control de placas y contravenciones visualizadas en vía

Horario: 07:00 a 09:00

Lugar: Av. Simón Bolívar, sector Argelia

Martes, 25 de noviembre

Operativo: Control de polarizados y contravenciones

Horario: 13:00 a 15:00

Lugar: Av. Simón Bolívar, sector Forestal

Miércoles, 26 de noviembre

  • Operativo: Control a vehículos pesados

Horario: 16:00 a 18:00

Lugar: Av. Simón Bolívar, sector MASGAS

Jueves, 27 de noviembre

  • Operativo: Control de placas y contravenciones

Horario: 08:00 a 10:00

Lugar: Av. Simón Bolívar, sector Santa Rosa

Viernes, 28 de noviembre — mañana

  • Operativo: Control de estado etílico

Horario: 10:00 a 12:00

Lugar: Av. Simón Bolívar, sector Nayón

Viernes, 28 de noviembre — noche

  • Operativo: Control para la seguridad vial

Horario: 21:00 a 00:00

Lugar: Km 8, Ruta Viva (entre km 8 y 9)

  • Operativos del fin de semana

Sábado, 29 de noviembre — noche

Tres puntos simultáneos:

U. Internacional: Av. Simón Bolívar, sector MÁS GAS (ambos sentidos)

La Argelia: Simón Bolívar y Princesa Toa (sentido sur–norte)

Sábado, 29 de noviembre — tarde

  • Operativo: Control de placas y contravenciones

Horario: 16:00 a 18:00

Lugar: Av. Simón Bolívar, sector Argelia

Domingo, 30 de noviembre

  • Operativo: Control de placas

Horario: 14:00 a 16:00

Lugar: Ruta Viva, km 8

Resultados de la semana previa: 2.391 citaciones emitidas en Quito

Entre el 17 y el 21 de noviembre, la AMT ejecutó 215 operativos, durante los cuales se revisaron 3.253 vehículos. Como resultado, se emitieron 2.391 citaciones por diversas infracciones.

Las faltas más comunes fueron:

  • Conducir sin portar licencia – 497 citaciones

  • Estacionar en sitios prohibidos – 258 citaciones

  • Incumplir el Pico y Placa – 247 citaciones

  • No usar el cinturón de seguridad – 188 citaciones

  • Vidrios polarizados no autorizados – 182 citaciones

La AMT reiteró su llamado a los conductores para respetar la normativa, conducir con precaución y mantener la documentación al día.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Oficialismo aprueba informe sobre Proforma 2026 en comisión y pasa al Pleno

  2. Operativo militar en San Lorenzo: Ejército desmantela dos centros de minería ilegal

  3. Si Barcelona SC pierde ante Liga de Quito hoy en el Monumental ¿Qué pasaría?

  4. Dictan prisión preventiva para agresores de agentes en Urdesa

  5. Le parten la ceja a un agente en operativo municipal en Guayaquil

LO MÁS VISTO

  1. Miss Jamaica entró a cuidados intensivos tras su caída en el Miss Universo

  2. "Esa es": Aquiles Álvarez respalda el baile que revivió la calle Panamá en la noche

  3. La calle Panamá espantó al miedo y revivió en la noche con salsa al aire libre

  4. La audiencia que destapó el retraso masivo en las devoluciones del IVA

  5. Doble crimen alarma a conductores en la avenida Francisco de Orellana

Te recomendamos