Caminata al Quinche: Bomberos rescatan a peregrino atrapado en una pendiente

Feligres atrapado en una pendiente en Oyacoto fue rescatado durante la romería hacia El Quinche

Referencia. Un feligrés quedó atrapado en una pendiente en Oyacoto durante la caminata al Quinche

Un feligrés que participaba en la romería hacia el Santuario de Nuestra Señora del Quinche quedó atrapado en una pendiente de difícil acceso en el sector de Oyacoto, la madrugada de este sábado 22 de noviembre de 2025. El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) informó que el hombre se desvió de las rutas oficiales y descendió por una peña, lo que lo dejó inmovilizado y sin posibilidad de ascender por sus propios medios.

Según los bomberos, el incidente ocurrió cuando el caminante tomó un camino improvisado durante su trayecto hacia el Santuario. “Por su seguridad, sigan siempre las rutas oficiales. Estas vías están pensadas para protegerlos y evitar situaciones de riesgo que pueden ocurrir al tomar caminos improvisados”, exhortó la institución a través de sus canales oficiales.

Rescate en una zona de difícil acceso

El reporte señala que el feligrés intentó bajar por una ladera pronunciada, quedando atrapado en una pendiente inestable. Para llegar hasta él, el personal de rescate implementó un sistema de descenso con cuerdas y acudió al punto, logrando finalmente asegurar y evacuar a la víctima sin que se registraran mayores complicaciones.

En redes sociales, el Cuerpo de Bomberos detalló:

“Esta madrugada atendimos una emergencia en Oyacoto. Una persona se salió del camino y bajó por una peña, quedando atrapada en una pendiente de difícil acceso. Nuestro equipo, que se mantiene desplegado en la zona, activó un sistema de descenso y logró llegar hasta ella para ponerla a salvo”.

La institución reiteró el llamado a la precaución: “Caminemos con fe, pero también con precaución”.

Rutas oficiales habilitadas para la caminata hacia El Quinche

Este incidente ocurre durante el segundo día de procesión hacia el Santuario Nacional de Nuestra Señora de El Quinche, una de las peregrinaciones religiosas más concurridas del país. Para garantizar un traslado seguro, la Policía Nacional informó que cuatro rutas oficiales están habilitadas:

🧑🏻‍🚒 #Atención | Hoy, es el segundo día de la caminata hacia El Quinche y queremos recordarles algo muy importante. Por su seguridad, sigan siempre las rutas oficiales. Estas vías están pensadas para protegerlos y evitar situaciones de riesgo que pueden ocurrir al tomar caminos… pic.twitter.com/37eQZQT8d1 — Bomberos Quito (@BomberosQuito) November 22, 2025

Colibrí – Pifo – El Quinche

Palugo – Pifo – Oyambillo – Yaruquí – El Quinche

Calderón – Guayllabamba – La Victoria – El Quinche

Cusubamba – La Esperanza – El Quinche

Las autoridades insistieron en que estas rutas cuentan con operativos permanentes de seguridad, señalización, puntos de auxilio y vigilancia para evitar incidentes como el ocurrido en Oyacoto.

Operativo integral para acompañar a miles de peregrinos

El Municipio de Quito ejecuta un operativo integral para acompañar y proteger a las miles de personas que participarán en la romería. En total, más de 3.000 funcionarios municipales y nacionales estarán desplegados a lo largo de las rutas para brindar apoyo en áreas clave como:

Control y movilidad

Atención en salud y primeros auxilios

Gestión de riesgos

Seguridad ciudadana

El operativo se coordina bajo el Sistema de Comando de Incidentes, que articula a todas las instituciones en territorio para responder de forma rápida y eficiente ante cualquier emergencia.

La romería hacia El Quinche continúa este fin de semana, y las autoridades reiteran el llamado a los devotos para que utilicen únicamente las rutas oficiales y sigan las recomendaciones de seguridad durante su caminata.

