Las Fiestas de Quito se acercan: arrancó el proceso para elegir a la nueva Reina

Doménica Jarrín fue elegida como reina de Quito para el periódo 2024-2025.

La capital ya empieza a prepararse para celebrar un aniversario más de fundación y por ello, desde el 1 de septiembre de 2025, se habilitaron las inscripciones para la elección de la Reina de San Francisco de Quito.

Este proceso estará habilitado hasta el 3 de octubre, a las 23:59. Las jóvenes quiteñas que deseen postularse pueden inscribirse en el concurso que es organizado por la Fundación Reina de Quito.

La Fundación publicó en su sitio web todos los requisitos y lineamientos que deben cumplir las aspirantes, así como el formulario oficial de inscripción.

Requisitos para participar

Las interesadas deben ser quiteñas de nacimiento, tener entre 19 y 26 años, ser solteras y no tener parentesco cercano (hasta segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad) con exreinas de Quito.

Además, se exige que hayan realizado voluntariado o liderado proyectos sociales en beneficio de la comunidad, y que estén cursando estudios superiores o sean egresadas.

Un punto importante es que previamente no hayan participado como candidatas oficiales.

La joven que resulte electa deberá tener disponibilidad a tiempo completo durante un año, ya que su rol como Reina implica trabajo voluntario constante en causas sociales, con el aval de la fundación.

Proyecto social: el corazón de la propuesta

Cada aspirante debe presentar un proyecto social original que será ejecutado en caso de ganar. Este debe estar orientado a la defensa de derechos, salud, educación, medio ambiente, inclusión, emprendimiento u otros temas de atención prioritaria, con una ejecución prevista en máximo 12 meses.

Cronograma hasta el día de la elección

14 de octubre: presentación de los proyectos de las 20 semifinalistas.

22 de octubre: reunión informativa con las 10 finalistas y sus familias, y firma de convenios.

Del 23 de octubre al 5 de noviembre: fase 1 de preparación de candidatas.

6 de noviembre: presentación oficial de candidatas a medios, en el Jardín Botánico.

Jueves 27 de noviembre: elección de la Reina de Quito 2025-2026 en el Teatro Bolívar.

La Fundación invitó a las jóvenes quiteñas a postularse no solo para representar a la ciudad en sus fiestas, sino para liderar proyectos de transformación social y convertirse en voceras de las causas que más lo necesitan.

El proceso ya está en marcha y con él, comienza la cuenta regresiva para celebrar las Fiestas de Quito que prometen tradición, cultura y participación ciudadana.

