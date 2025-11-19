La Vicentina Baja: la Policía investiga asalto a tres mujeres registrado en video

Referencia. Un asalto violento en La Vicentina Baja, norte de Quito, dejó a tres jóvenes golpeadas mientras los delincuentes huían en un vehículo.

Un violento asalto ocurrido el 13 de noviembre de 2025 en el barrio La Vicentina Baja, en el centro norte de Quito, quedó registrado en video y generó preocupación entre los vecinos del sector. Tres jóvenes fueron atacadas por sujetos armados, quienes las golpearon y huyeron en un vehículo.

El ataque quedó grabado en cámaras de seguridad

En el video, que dura casi un minuto, se aprecia cómo el hecho ocurrió en la calle Manuel Albán. Mientras las jóvenes caminaban por la zona, un vehículo se detuvo a pocos metros y, en cuestión de segundos, dos individuos descendieron, las acorralaron y comenzaron a despojarlas de sus pertenencias.

Las víctimas forcejearon para evitar el robo, pero los antisociales reaccionaron con violencia.

Una de las jóvenes se aferró a su bolso con la mano derecha, mientras el atacante que forcejeaba con ella la arrastró y pateó su brazo para obligarla a soltar el artículo. Otra de las afectadas corrió tras los agresores e incluso se colgó de la puerta del vehículo para impedir que escaparan, sin obtener resultados. Los delincuentes huyeron a toda velocidad con rumbo desconocido.

La Policía investiga y rastrea el vehículo implicado

Christian Lagos, vocero del Distrito Manuela Sáenz, informó que las unidades de inteligencia trabajan para identificar el vehículo utilizado en el asalto, ya que presuntamente ronda con frecuencia la zona.

El oficial señaló que se están levantando elementos que permitan ubicar a los implicados y que, como respuesta inmediata, se ejecutan operativos focalizados en La Vicentina Baja. Además, se refuerza la socialización del chat comunitario con los vecinos para mejorar la alerta temprana ante nuevos hechos delictivos.

Para los moradores, este hecho no es aislado. En septiembre pasado, tres mujeres fueron atacadas mientras se dirigían a su trabajo en el sector de Laureles, también en el norte de Quito. Gabriela Lara, vecina del sector, señaló que los asaltos ocurren incluso durante el día, y que personas en motocicletas rondan las paradas para delinquir.

En esa ocasión, un video que circuló en redes sociales mostró cómo los sospechosos, movilizándose en una motocicleta, las acorralaron y las amenazaron con objetos similares a armas de fuego, antes de robarles sus pertenencias.

La Policía indicó que continuará con los operativos preventivos y de inteligencia para frenar estos ataques y localizar a los responsables del asalto en La Vicentina Baja.

