Aumento en planillas de agua en Quito: Epmaps activa oficinas móviles por denuncias

Las denuncias por cobros excesivos en Quito llevaron a Epmaps a activar puntos móviles de atención.

El malestar por el aumento inesperado en las planillas de agua volvió a encender las alertas en Quito. Durante esta semana, decenas de moradores se concentraron en los exteriores de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps), en el norte de la ciudad, para exigir respuestas ante cobros que -según aseguran- se duplicaron o incluso triplicaron sin una explicación técnica.

Los habitantes de sectores como Pambachupa expusieron que sus hogares no han registrado fugas, daños internos ni variaciones en el consumo habitual. Aun así, recibieron facturas con valores muy superiores a los promedios mensuales, lo que generó preocupación e inconformidad en los barrios.

Ante el incremento de denuncias, Epmaps emitió un pronunciamiento oficial en el que reconoció la acumulación de quejas y anunció acciones inmediatas para revisar la validez de las lecturas y corregir eventuales fallas técnicas.

Como respuesta operativa, la empresa instalará puntos móviles de atención al cliente en los sectores afectados, con el objetivo de receptar las denuncias directamente en territorio y evitar desplazamientos hacia las oficinas.

Oficina móvil para dar asistencia

Estos puntos contarán con técnicos que verificarán los casos en sitio, recopilarán información y emitirán reportes preliminares.

La primera oficina móvil se activará el sábado 22 de noviembre, y, según la entidad, se desplegarán más unidades progresivamente en otros puntos del Distrito Metropolitano.

Uno de los factores que podría explicar las variaciones en los cobros, indicó Epmaps, es la vida útil de los medidores de agua. Con los años, estos equipos pueden registrar consumos irregulares. “Cuando detectamos que cumplieron su vida útil, procedemos al reemplazo de los medidores”, señaló Armando Cifuentes, jefe de Servicio al Cliente.

Fallas en los medidores

La empresa también informó a EXPRESO que uno de los casos reportados por dirigentes barriales ya fue revisado y que la facturación resultó ser correcta, al igual que en otras cuentas analizadas de manera paralela.

En Quito existen más de 700.000 medidores instalados, muchos con varios años de funcionamiento continuo. Epmaps recordó que estos dispositivos requieren mantenimiento periódico y que, una vez que completan su ciclo de vida, pueden arrojar consumos por encima o por debajo del valor real. Con las oficinas móviles, la empresa busca atender de forma directa las inquietudes ciudadanas y evitar que nuevas inconsistencias generen mayores afectaciones en los hogares capitalinos.

