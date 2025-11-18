Operativo policial frustra banda sacapintas vinculada a Los Lobos en Quito

La banda utilizaba motocicletas y taxis para rastrear a clientes bancarios; operativos en Quito permitieron su captura

Un allanamiento en Quito permitió capturar a sacapintas que seguían a víctimas en Ibarra.

La Policía Nacional desarticuló una organización delictiva dedicada al robo a personas mediante la modalidad sacapintas, tras un operativo ejecutado entre Ibarra y Quito que terminó con cuatro detenidos y varios indicios vinculados al caso. La intervención permitió frenar un violento modus operandi que afectaba a usuarios de entidades bancarias del norte del país.

Le invitamos a que lea: Pabel Muñoz: “El Gobierno le ha dado la espalda a Quito”

El hecho que activó la operación ocurrió la mañana del 17 de noviembre, alrededor de las 11:30, cuando una persona fue interceptada en el sector bancario de Ibarra tras retirar una alta suma de dinero. Según el reporte, un individuo armado la abordó, forcejeó para arrebatarle el maletín y efectuó un disparo al piso para intimidar antes de huir en una motocicleta de alto cilindraje.

Quito inicia operativos para retirar propaganda electoral: plazos y sanciones Leer más

Así operaba la banda sacapintas entre Ibarra y Quito

De acuerdo con la Unidad Nacional de la Brigada Anticriminal (UN-BAC), la organización delictiva monitoreaba entidades financieras para identificar a usuarios que realizaban retiros importantes. Luego, distribuían a sus integrantes en zonas comerciales y bancarias para seguir a las víctimas en taxis o motocicletas hasta ubicarlas en un punto vulnerable y ejecutar el asalto.

Tras cometer el robo, los delincuentes se dirigían a sectores periféricos de Ibarra o continuaban la ruta hacia Quito para ocultarse. Este patrón permitió a los agentes reconstruir el desplazamiento de los sospechosos y activar una operación coordinada en dos provincias.

Operativo en Quito y detenciones

La Policía identificó que los implicados, presuntamente vinculados al GDO Los Lobos, se movilizaban hacia la capital. Con esta información, unidades especiales interceptaron vehículos en distintos puntos y ejecutaron allanamientos en el sector de El Condado, en el norte de Quito.

En estas intervenciones fueron aprehendidos:

Carlos de nacionalidad ecuatoriana, 46 años, con antecedente por robo.

Diego de nacionalidad colombiana, 39 años, con procesos por robo y tráfico de drogas.

Cristian de nacionalidad colombiana, 27 años.

Jhoan de nacionalidad colombiana, 31 años.

La Policía destacó que estas detenciones neutralizan una estructura que empleaba métodos violentos y que representaba un riesgo para los usuarios de entidades financieras.

Indicios levantados en los allanamientos

Durante la operación se incautaron varios elementos usados para el seguimiento y ejecución de los robos:

1 arma de fuego

2 cartuchos

1 motocicleta negra

1 taxi amarillo

6 teléfonos móviles

Prendas de vestir y cascos utilizados en los seguimientos

$ 300 en efectivo

La institución informó que las investigaciones continúan para determinar si la banda está relacionada con otros robos bajo la misma modalidad en el norte del país. Además, recordó a la ciudadanía la importancia de solicitar acompañamiento policial gratuito cuando se realizan retiros de altas sumas de dinero en cualquier entidad bancaria.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.