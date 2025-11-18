Expreso
La Alcaldía de Quito busca 26 conductores para fortalecer el servicio de Ecovía y Trolebús.Cortesía

¿Quieres ser conductor del Trole y la Ecovía en Quito? Requisitos que debes cumplir

Quito habilita un concurso para contratar conductores profesionales para los corredores municipales. Así puedes postular

El Municipio de Quito, a través de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros (EPMTPQ), anunció la apertura de 26 nuevas plazas laborales para conductoras y conductores profesionales que deseen integrarse a la operación de los corredores Ecovía y Trolebús, dos de los sistemas de transporte más utilizados por miles de quiteños cada día.

La convocatoria se realiza mediante un concurso público de méritos y oposición, dirigido a personas con experiencia en la conducción de vehículos pesados y con habilitación profesional vigente.

Fechas y forma de postulación

Las postulaciones se recibirán del jueves 20 al lunes 24 de noviembre de 2025, exclusivamente a través del correo electrónico:

concursosepmtpq@pasajerosquito.gob.ec

Los aspirantes deberán enviar su documentación en formato PDF, siguiendo estrictamente el instructivo publicado por la Empresa de Pasajeros.

Requisitos para aplicar

Quienes deseen participar en el concurso deben adjuntar los siguientes documentos:

Hoja de vida actualizada, descargada desde la plataforma Encuentra Empleo del Ministerio del Trabajo, con detalle de formación y experiencia laboral.

Certificados laborales que acrediten al menos tres años de experiencia comprobable en la conducción de vehículos pesados o en cargos similares.

Certificado de no tener impedimento para ejercer cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo.

Copia de licencia profesional tipo E vigente y reporte de puntos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

Certificado de no adeudar al Municipio de Quito.

  • Postulaciones fuera de formato no serán aceptadas

La Empresa de Pasajeros recalcó que solo se considerarán las carpetas que cumplan con todos los requisitos y que sean enviadas dentro del plazo establecido. No se receptarán hojas de vida enviadas fuera de fecha, incompletas o en formatos distintos al requerido.

