La Feria Internacional del Libro vuelve a Quito: esto es lo que se conoce

La ciudad de Quito acogerá una nueva edición de la Feria Internacional del Libro, impulsada por el Gobierno Nacional en coordinación con la Cámara Ecuatoriana del Libro y la Biblioteca Nacional del Ecuador Eugenio Espejo.

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El anuncio fue publicado este 26 de marzo por el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, que detalló que la feria será organizada en articulación con la Cámara Ecuatoriana del Libro y la Biblioteca Nacional del Ecuador 'Eugenio Espejo'. La iniciativa busca reactivar un espacio dedicado a la promoción de la lectura y al acceso a contenidos culturales, en un contexto marcado por las dificultades que atraviesa la industria editorial.

De acuerdo con la información, el evento apunta no solo al fomento de la lectura, sino también al impulso de la economía creativa y al fortalecimiento del ecosistema del libro, que incluye a editoriales, librerías, bibliotecas y autores. La feria también se plantea como un espacio de diálogo social y cultural, con impacto tanto a nivel local como internacional.

No transparentar las verdaderas motivaciones de la suspensión de la Feria Internacional del libro de Quito es una muestra más del descaro de sus organizadores.



Utilizan la reforma de la ley para desinformar y contribuir a la polarización: — Romina Muñoz (@RominaMProcel) March 25, 2026

El evento apunta no solo al fomento de la lectura, sino también al impulso de la economía creativa y al fortalecimiento del ecosistema del libro. Archivo

La feria apunta a un plan de acceso a materiales de lectura

La realización de la feria forma parte de la Política Nacional de Fomento a la Lectura, la Oralidad y el Acceso al Libro 2024‑2025, un plan que busca ampliar el acceso a materiales de lectura y posicionar este hábito como un derecho para la ciudadanía. Sin embargo, hasta el momento no se han hecho públicos detalles clave como fechas, sedes, presupuesto asignado o programación específica del evento.

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El anuncio se da en un escenario en el que el sector editorial enfrenta retos estructurales, como la reducción del consumo cultural, los costos de producción y la limitada capacidad de circulación de libros, especialmente fuera de los grandes centros urbanos. Actores del sector han insistido en la necesidad de que este tipo de encuentros se sostengan en el tiempo y cuenten con una planificación que garantice su impacto real.

Por ahora, la confirmación de la Feria Internacional del Libro de Quito marca un regreso simbólico de este evento a la agenda cultural de la capital, a la espera de que se concreten los detalles que permitan evaluar su alcance y sostenibilidad en el mediano plazo.

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