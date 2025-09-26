Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

FERIA DEL LIBRO
En el encuentro participarán más de 30 expositores nacionales, dos invitados internacionales y ocho autores locales.Cortesía

Libros, talleres y micrófonos abiertos: nace Las Independientes en el MAAC

La feria reunirá a editores, fanzineros y autores que apuestan por la diversidad de formatos y voces

Del 1 al 5 de octubre, el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC) de Guayaquil será escenario de la primera edición de Las Independientes, una feria organizada por Libre Libro, Otra Orilla y Furia Fanzine. El encuentro reunirá a editores independientes, libreros, autores y colectivos culturales para dialogar sobre la producción editorial fuera de los circuitos tradicionales.

RELACIONADAS

Durante cinco días, el espacio cultural acogerá actividades que combinan feria comercial, talleres, diálogos y presentaciones de libros. Participarán más de 30 expositores nacionales, dos invitados internacionales y ocho autores locales, entre ellos Tonatiuh Trejo, de México, y escritores ecuatorianos como Pedro Bomfim, Guillermo Ríos (El Cholo), Daniela Alcívar Bellolio y Yuliana Ortiz.

ANDREA BAJANI ESCRITOR

¿De qué se trata 'El aniversario', la polémica novela que divide a Italia?

Leer más

Entre los eventos previstos hay talleres de xilografía y de cómic, micrófono abierto, conversaciones sobre la crítica y la producción editorial, y recorridos por el centro de la ciudad en la Patrulla literaria Chambera. La programación también incluye un homenaje a Rafael Díaz Icaza, en conmemoración de su centenario, y presentaciones de libros artesanales y proyectos independientes.

Las actividades buscan abrir distintos modos de acercarse a la lectura y la escritura, mostrando libros que no suelen encontrarse en librerías comerciales. Además, fomentan la interacción entre creadores y público, invitando a explorar nuevas formas de pensar y producir el libro.

Conoce la agenda de octubre

El encuentro inicia el miércoles 1 de octubre con una nutrida agenda que incluye: 

  1. Bastard@s: Diálogos sobre la literatura ecuatoriana del siglo XXI. Participan: Ángel Darío Jiménez (UArtes), Roberto Ramírez (UArtes), Solange Rodríguez (UArtes), María Mercedes Salgado (UArtes) y María Cecilia Velasco (UArtes). Será de 10:00 - 11:30 en el auditorio-
  2. Taller “La crítica como forma: teoría literaria y escritura”. Facilitado por: Daniela Alcívar Bellolio (Centro Cultural Benjamín Carrión) Será de 10:00 - 13:00.
  3. Charla magistral: Transformaciones contemporáneas de la industria editorial argentina, por Analía Goldentul (UBA). Es de 11:30 - 12:45 en el auditorio
  4. Taller de Xilografía con Casimira Ilustración de 10:00 - 13:30 en la cafetería.
  5. Micrófono abierto de 15:00 - 16:00 en el Lobby.
  6. Cuadrilátero de Libros con Paula Barahona, Martín Cadés, Damián Matailo  de 15:00 - 16:00
  7. Presentación de la edición artesanal del libro Cuerpo presente, de Siomara España.  de 17:00 -18:00
  8. Entrevista con Pedro Bonfim de 18:00 - 19:00 en el auditorio.
  9. Inauguración: Presentación Ensamble Sonoro Uartes de 19:00 - 20:00

El segundo día del encuentro los eventos incluyen: 

  • Diálogos sobre la literatura ecuatoriana del siglo XXI. Participa: Andrés Landázuri (UArtes), Cristian Alvarado(UArtes), María Paulina Briones (UArtes), Maritza Cino Alvear (UArtes), Siomara España Muñoz (UArtes), Miguel Aillón (UArtes) de 10:00 - 11:30 en el Lobby
  • Diálogo: El estado de la crítica de las artes en el Ecuador y América Latina. Libia Pérez (UArtes), Lupe Álvarez (UArtes), BerthaDíaz (UArtes), Javier Izquierdo (UArtes), Christhian León (Universidad Andina Simón Bolívar - UASB) y Fernando Montenegro (UArtes) de 11:30 - 12:45 en el Lobby
  • Micrófono abierto de 15:00 - 16:00 en el Lobby
  • Presentación de Un libro sobre libros: editores y lectores de 16:00 - 17:00
  • Presentación Libro de Trapitos Sucio, de Damián Matailo y Umbrales, de Cecilia Velasco de 17:00 -18:00
  • Homenaje a Rafael Díaz Icaza de 19:00 - 20:00 en la Cafetería

El resto de la programación se puede consultar en las redes del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC).

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. China, Turquía, Rusia, entre países que elevan el consumo de banano ecuatoriano

  2. Salario mínimo en EE.UU.: indígenas de Tungurahua piden que sea igual en Ecuador

  3. Ciclismo recreativo en Quito: Tres rutas perfectas para iniciar

  4. Chofer abandona bus en Quito: pasajeros atrapados en un video que se vuelve viral

  5. Libros, talleres y micrófonos abiertos: nace Las Independientes en el MAAC

LO MÁS VISTO

  1. Asesinato de creador de contenido en Guayaquil: se revelan nuevos detalles

  2. Rafael Correa exige la expulsión de dos alcaldes de la RC5 por apoyar a Noboa

  3. ¿Cómo aplicar al Bono Raíces en Ecuador?: requisitos para ser beneficiario de $ 1.000

  4. Adultos mayores asistirán a la audiencia por el atraso en la devolución del IVA

  5. Aguiñaga se deslinda de procesos del Municipio de Guayaquil en fiestas octubrinas

Te recomendamos