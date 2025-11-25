Intervenciones viales en Quito: conoce los sectores afectados por el bacheo

Una de las intervenciones se realiza en la avenida Simón Bolívar, entre La Forestal y la Autopista General Rumiñahui

22 cuadrillas de la Epmmop están distribuidas en las nueve administraciones zonales de Quito.

La semana de 24 de noviembre de 2025 se inició con un nuevo cronograma de intervenciones viales en el norte, sur y valle de Quito.

La agenda de intervención, que cambia casi a diario, tiene esta vez como eje la avenida Simón Bolívar, entre La Forestal y la Autopista General Rumiñahui, en sentido sur-norte. Los equipos trabajarán por tramos durante toda la semana, una estrategia para no cerrar completamente esta vía.

Otros frentes también estarán activos: en Quitumbe Ñan y en Nueva Aurora (sur), y en la avenida América, desde Las Casas hacia el norte.

La red de calles en distintos barrios igualmente entra en la lista: Carcelén, La Concepción, La Rumiñahui, Guamaní, La Argelia, Santa Ana, Solanda, La Magdalena, Caupicho, Chimbacalle, y sectores del valle como Conocoto y La Armenia.

De acuerdo con el Municipio, son intervenciones que responden a una priorización técnica, pero que también daependen del clima y de los avisos ciudadanos.

Cambios en las intervenciones

Aunque la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) mantiene un plan mensual, en la práctica los ajustes son cotidianos. Las emergencias, los baches que aparecen de un día para otro y las lluvias obligan a mover cuadrillas y rearmar rutas.

Actualmente, 22 equipos de la Epmmop recorren las nueve administraciones zonales con maquinaria que va desde bacheadoras hasta fresadoras y compactadoras.

El trabajo es variado: bacheo, sellos de fisuras, reparación de adoquines y mantenimiento integral de la red. La idea, según el Municipio, es evitar cierres prolongados y mantener la movilidad lo menos afectada posible.

Por ello, las labores se reparten en jornadas diurnas, nocturnas y de madrugada, incluyendo fines de semana y feriados. Cada intervención requiere coordinación con la AMT, que define desvíos, cierres parciales y la señalización necesaria.

