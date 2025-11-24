Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

Pregón fiestas Quito
El pregón por las fiestas de Quito será en la Plaza San Francisco.Foto: Gustavo Guamán / Expreso

¿Cuándo es el pregón en el Centro Histórico de Quito?

150 actividades están previstas por las fiestas de fundación de Quito

El tradicional pregón en el Centro Histórico de Quito sí se realizará como parte de las actividades previstas por las fiestas de la capital. El evento fue confirmado en medio de las denuncias del Municipio sobre trabas en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

Te invitamos a leer: ¿Sabotaje a las fiestas de Quito? Rafael Correa habla de 'venganza'

Según el Cabildo, el Sercop ha impedido la ejecución de más de 50 eventos por los festejos de fundación. Aun así, se aseguró que 150 actividades sí se desarrollarán, entre ellas el Quitofest, el Chulla Asado, la Mascarada Nocturna y el Festival del Pasacalle.

Serenata Quiteña

¿Fiestas de la capital sin Serenata Quiteña? El proceso está suspendido en el Sercop

Leer más

El pregón, uno de los actos más concurridos en el casco colonial, se realizará el 27 de noviembre a partir de las 16:00, en la plaza de San Francisco y contará con la participación de colegios, grupos artísticos y colectivos culturales, por lo que se prevé una amplia afluencia de asistentes. 

Además, durante el encuentro se realizará la entrega de títulos de propiedad, una actividad que ya tuvo lugar en 2024, cuando se otorgaron más de 2.000 escrituras en el mismo escenario.

Aunque el pregón del año pasado incluyó una cartelera musical con artistas como Constelación Vallenata, Tierra Canela, Ensamble de Charangos Quito, Pepita Naranjo Vargas, Trío Colonial, Gustavo Velásquez, La Familia Orquesta y el Ballet Folclórico Nacional, el Municipio aún no confirma si habrá presentaciones musicales este 27 de noviembre.

Agenda confirmada de las Fiestas de Quito 2025

  • 26 de noviembre

Desfile de los Mercados, desde las 08:00 hasta las 12:00. Parte del parque Benito Juárez (Río de Janeiro y Venezuela) y llega a la plaza de San Francisco.

  • 27 de noviembre

Pregón en el Centro Histórico y entrega de títulos de propiedad, en la plaza de San Francisco, desde las 16:00.

Homenaje a Paulina Tamayo, en el Teatro Sucre, a las 19:00. Entradas disponibles en boleterías.

  • 28, 29 y 30 de noviembre

Quitofest 2025, en el parque Bicentenario desde las 14:00. Participarán 12 bandas internacionales y un total de 36 agrupaciones en dos escenarios.

  • 29 de noviembre

Chulla Asado, en la plaza El Quinde, en La Mariscal, desde las 12:00.

Inauguración del edificio de la Unidad Municipal Julio Moreno Peñaherrera, en Amaguaña, a las 10:00.

  • 30 de noviembre

Mascarada Nocturna, en la av. Amazonas, a partir de las 17:00.

  • 1 de diciembre

Entrega de Premios Municipales, en el Teatro Sucre, desde las 17:00.

  • 2 de diciembre

Festival del Pasacalle, en el coliseo Rumiñahui, a las 19:00.

  • 6 de diciembre

Sesión Solemne por la Fundación de Quito, en el Teatro Nacional Sucre, desde las 15:00.

¿Qué dijo el Sercop?

Tras la acusación del Municipio sobre 'trabas' en el Sercop, la entidad estatal señaló que los procesos de contratación ingresado por el Cabildo ingresaron tardíamente, entre el 25 de octubre y el 14 de noviembre, un periodo que evidencia falta de planificación por parte de la administración.

RELACIONADAS

El organismo añadió que durante la revisión detectó anomalías en la documentación, las cuales fueron notificadas al Municipio el 18 de noviembre para que sean subsanadas. Según el Sercop, estas observaciones forman parte del procedimiento regular y buscan garantizar la legalidad y transparencia de las contrataciones públicas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Atlas 2024: avance histórico para el agro en medio de cuestionamientos

  2. La Plaza de Toros de Quito: un ícono histórico que marcó las fiestas de la ciudad

  3. 'Me están robando pero...': ¿Por qué sigue siendo viral?

  4. ¿Cuándo es el pregón en el Centro Histórico de Quito?

  5. Treinta años del coro infantil que marcó generaciones en la Universidad de Guayaquil

LO MÁS VISTO

  1. Caso Villavicencio: testigo dice que Jordán ofreció $ 300.000 y casa en Miami

  2. Piscina con olas del Municipio de Guayaquil cierra por actos indebidos: ¿Qué pasó?

  3. Temblor en Ecuador hoy: sismo de magnitud 3.9 se sintió este 23 de noviembre de 2025

  4. Marcela Aguiñaga se confiesa con Tibán: "En ADN tampoco me quieren"

  5. ¿Cómo saber si soy beneficiario del bono navideño en Ecuador?

Te recomendamos