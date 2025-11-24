¿Sabotaje a las fiestas de Quito? Rafael Correa habla de 'venganza'

Rafael Correa defendió la gestión de Pabel Muñoz y afirmó que es "absurdo que no sepa cómo hacer un proceso de contratación"

Rafael Correa también se refirió al concejal Wilson Merino que fiscaliza un proceso de contratación

Los procesos de contratación suspendidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) para las fiestas de Quito continúan generando tensión política.

A través de su cuenta de X, el expresidente, Rafael Correa, calificó de “torpe” el “escándalo” impulsado por el concejal Wilson Merino y aseguró que se habría creado un “pretexto para dañarle a Quito sus fiestas”.

El exmandatario defendió la gestión del alcalde Pabel Muñoz y afirmó que “es absurdo que no sepa cómo hacer un proceso de contratación”, destacando su experiencia en el sector público.

“En todo caso, si hay un problema, se corrige, sin dañar las fiestas de Quito. ¡Puro cuento y venganza de Calígula! por el 4-0 en la Carita de Dios! Toda mi solidaridad para los quiteños”, agregó Correa en otro mensaje.

La semana pasada, Merino inició un proceso de fiscalización a un contrato municipal que incluía la compra de 4.800 platos de hornado a $ 15 cada uno para un evento dirigido a servidores municipales.

Trabas en el Sercop

En su mensaje, el exmandatario reposteó una publicación del Sercop, en la que la entidad responsabiliza al Municipio de Quito por supuesta falta de planificación.

Según el informe, los procesos para los eventos de fiestas ingresaron entre el 25 de octubre y el 14 de noviembre, un margen considerado tardío. El Sercop indicó que detectó anomalías y notificó al Municipio el 18 de noviembre, al señalar que los procedimientos “violentan el principio de juridicidad, requisito indispensable para continuar”.

Por ello, la institución rechazó los señalamientos de la Alcaldía sobre presuntas “trabas” y sostuvo que estas “carecen de sustento”. En un comunicado, el Sercop insistió en que “la ley es mandatoria, no es selectiva ni con dedicatoria”.

La respuesta de Wilson Merino

La respuesta del concejal Wilson Merino no tardó. En X, replicó a las declaraciones del exmandatario: “Torpeza es creer en tintas mágicas. Torpeza es creerse el monopolio de la izquierda. Torpeza es abandonar a los buenos cuadros de la RC y no censurar a sospechosos de abuso sexual. Torpeza es dividir cuando el país necesita unión. Torpeza es no hacerse cargo de los propios errores. Eso es torpeza”, escribió.

Mientras tanto, los procesos para las celebraciones capitalinas siguen en pausa, en medio de un cruce político que se mantiene en los días previos a las fiestas de la ciudad.

