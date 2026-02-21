Intervención en discotecas de Quito termina con clausuras y alcohol ilegal desechado

En un local se encontraron cinco personas sin documentación y dos menores de edad

Un macrooperativo realizado la noche del viernes 20 y madrugada del sábado 21 de febrero de 2026 en el sur de Quito reveló una serie de irregularidades en locales nocturnos, incluyendo la presencia de menores de edad, suplantación de identidad y bebidas alcohólicas sin registro sanitario.

La intervención se centró en los sectores de Santa Anita y la Michelena, donde personal municipal, Fuerzas Armadas y Policía Nacional inspeccionó nueve establecimientos, entre discotecas, licorerías, bares y minimarkets.

En total, se verificaron alrededor de 280 personas mediante el Sistema Integrado Informático de la Policía Nacional (SIIPNE).

Como resultado de las inspecciones, la Intendencia de Pichincha ordenó la clausura de dos locales. En uno de ellos se encontraron cinco personas sin documentación, dos menores de edad y un caso de suplantación de identidad, lo que motivó la colocación de sellos de clausura.

Otro establecimiento, en cambio, fue sancionado por operar sin la Licencia Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE).

Licor sin registro sanitario

Además, las autoridades informaron que se retiraron y destruyeron 19 litros de alcohol que no cumplían con los requisitos legales y sanitarios.

Asimismo, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) inició dos procesos administrativos por incumplimiento de la LUAE y sancionó a tres personas por consumo de alcohol en la vía pública. Paralelamente, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aplicó 35 citaciones durante el operativo.

El Municipio de Quito aseguró que este tipo de macrooperativos se mantendrán de manera permanente en sectores priorizados de la ciudad, como parte de la estrategia para reforzar la seguridad, el orden y la convivencia ciudadana.

