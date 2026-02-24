¿Hasta cuándo durará la compensación a los pasajes por el aumento al diésel?

Una vez que concluya la compensación, los Municipios deben revisar las tarifas del pasaje

En Quito, desde mayo de 2021 se mantiene en 0,35 dólares la tarifa de bus urbano.

Tras la eliminaci´ón del subsidio al diésel, el Gobierno entregó una compensación económica a los propietarios de buses, camiones, volquetas, entre otros.

Pero este beneficio concluirá en septiembre de 2026. Inicialmente estaba previsto por ocho meses, pero luego se amplió a un año para mitigar el impacto del alza del combustible.

La medida de compensación abarca distintos tipos de vehículos:

- Carga pesada: tráileres, volquetas, camiones frigoríficos y tanqueros

- Carga liviana: camionetas doble cabina y furgonetas

- Transporte mixto: camiones pequeños que trasladan pasajeros y productos.

- Transporte escolar e institucional: buses y furgonetas que prestan servicio a instituciones educativas o entidades públicas

Una vez que concluya la compensación, los Municipios deben revisar las tarifas del pasaje. En Quito, por ahora, el Cabildo no prevé discutir un aumento del pasaje, que se mantiene en 0,35 dólares desde mayo de 2021, aunque continúan los diálogos con gremios de transporte y la Secretaría de Movilidad.

¿Pago por kilómetro recorrido?

Jorge Yánez, presidente de la Unión de Operadoras de Transporte de Quito, explicó en una entrevista pasada con EXPRESO que se busca un mecanismo que permita sostener el servicio sin comprometer la operación de las unidades.

“El tema tarifario debe ser analizado con seriedad. Proponemos un modelo de gestión en el que los operadores reciban pagos por disponibilidad, es decir, por kilómetro recorrido y según la tipología de los buses que circulen. Según los cálculos preliminares, este valor estaría entre 1,86 y 1,90 por kilómetro, dependiendo del nivel de servicio que el Municipio desee ofertar”, indicó.

Según Yánez, la tarifa técnica del pasaje podría oscilar entre 68 y 70 centavos, debido a la volatilidad del precio del diésel. “El costo del combustible no será estático y podría alcanzar precios internacionales, sobre los 4. Si eso ocurre, la tarifa técnica sería muy difícil de aplicar. El Concejo Metropolitano debe tomar una decisión urgente”, añadió.

