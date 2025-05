Habitantes denuncian abandono, violencia y desorden en zona residencial de Quito

Lo que alguna vez fue una zona residencial emblemática del norte de la capital, hoy refleja un progresivo deterioro que alarma a sus habitantes. Riñas callejeras, libadores en espacios públicos, motos que circulan por las aceras, y personas en situación de calle que han tomado las esquinas forman parte del panorama diario en las calles República del Salvador, Moscú y Checoslovaquia.

Le invitamos a que lea: Temblor en Machachi: dos sismos despertaron a la población este 25 de mayo

Espacios públicos invadidos diariamente



La comunidad señala una pérdida evidente del orden urbano y una creciente sensación de inseguridad. La preocupación fue expresada con fuerza a través de una carta abierta firmada por María Fernanda Pauker, moradora del sector, quien denuncia el abandono del espacio público y exige una respuesta inmediata de las autoridades municipales.

En su escrito, Pauker describe cómo más de 30 personas, entre ellas niños y animales, se han instalado en las aceras pidiendo dinero, mientras ambulantes venden alimentos sin control sanitario y cigarrillos ilegales. También advierte sobre la presencia constante de personas bajo efectos de sustancias, lo que genera temor e incomodidad entre los transeúntes.

Incendio estructural en Quito deja heridos y daños materiales Leer más

“La gente circula con miedo, nerviosa por los robos, las agresiones y la violencia”, escribió la vecina, quien también critica la falta de señalética vial, la circulación de vehículos en contravía y la proliferación de construcciones ilegales que han transformado viviendas en negocios informales, sin planificación ni regulación.

A esta denuncia se suma la voz de Paola Burbano, presidenta del barrio República del Salvador, quien advierte que la situación ha empeorado en los últimos meses. “Hay familias completas ocupando las veredas. Algunos mendigos incluso amenazan con cuchillos a quienes no les dan dinero”, señala. Para Burbano, aunque existen intentos de intervención por parte de ciertas entidades municipales, estos esfuerzos son aislados e insuficientes. “No hay un plan de control en la ciudad. Si las instituciones no trabajan de manera coordinada, ordenar este sector no será posible”, enfatizó.

Familias enteras se toman las aceras de la República de El Salvador para pedir dinero, los vecinos piden atención municipal Cortesía

Libadores ocupan espacios públicos



La molestia también se extiende a otras residentes como Carla Velasteguí, quien denuncia que el problema de los libadores se ha vuelto crónico. “Dejan botellas de licor en las aceras, actúan con agresividad y han convertido los espacios públicos en zonas de conflicto y suciedad. Es una amenaza constante”, afirma.

@amcquito @PoliciaEcuador @ComiteSalvador Favor unamos esfuerzos, controlemos a los libadores que han hecho costumbre, se toman las calles del sector: República de El Salvador, Suiza, Checoslovaquia, Moscú. Tienen comportamiento agresivo, dejan basura. Somos Barrio Residencia pic.twitter.com/bEKzxsTLme — ᑕᕼᗩᖇᒪIE (@VelasteguiCarla) May 24, 2025

Vecinos y líderes barriales coinciden en que el crecimiento comercial desordenado, sumado a la falta de control y fiscalización del espacio urbano, ha provocado la pérdida del carácter residencial de la zona. Las familias, antes orgullosas de vivir en un sector considerado modelo de desarrollo, ahora conviven con el desorden, la basura, el ruido y la inseguridad.

Los residentes hacen un llamado urgente al Municipio de Quito y a las instituciones competentes para que actúen de forma integral y sostenida. Reclaman operativos de control, presencia policial permanente, recuperación de espacios públicos y la implementación de un verdadero plan de ordenamiento territorial que devuelva la tranquilidad a la comunidad.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.