Fiesta carnavalera internacional se vive en los valles de Quito: fechas, rutas y más

La agenda del feriado de Carnaval incluye desfiles con tradiciones de Bolivia, Brasil, Italia, EE.UU., Ecuador y más

Como parte de la agenda para este feriado, la Plaza Central de Cumbayá habrá una representación del Carnaval de Barranquilla, el 15 de febrero, de 12:00 a 17:00.

Durante el feriado que se aproxima, se realizará en Quito la programación denominada En Carnaval, siéntete el Centro del Mundo - Un viaje por los carnavales del mundo. Se trata de desfiles y comparsas que se llevarán a cabo en distintos puntos del Distrito Metropolitano de Quito el sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero.

El Carnaval es una fiesta que se vive de distintas maneras según el lugar en el que se celebre. Pero hay dos cosas que todas las manifestaciones populares tienen en común: el colorido y la alegría. Por ello, los habitantes de Quito podrán disfrutar de representaciones locales, así como de otras que llegan de países donde esta fiesta tiene fama internacional, entre ellos Bolivia, Brasil, Colombia e Italia.

Como parte de la agenda para este feriado, en los valles se incluyen actividades internacionales para vivir esta fiesta. Por ejemplo, en Perucho se celebrará el Carnaval de Bolivia, el sábado 14 de febrero, entre las 11:00 y las 16:00. Esta actividad se realizará en el parque central de la parroquia que forma parte de la Ruta Escondida y se ha denominado Caravana con danzas y máscaras.

Allí se presentarán comparsas en las que se destacará la tradicional saya boliviana, que es un estilo de canto, música y baile de origen afroandino y aymara. Los protagonistas serán los caporales y las cholitas, quienes bailarán entre zanqueros y otros personajes hacia el estadio de Perucho.

La agenda para el fin de semana

Las actividades están previstas según la coordinación entre Quito Turismo y las administraciones zonales correspondientes. Se han planificado opciones entretener a público de todas las edades y en distintos horarios, así que usted podrá elegir más de un destino para disfrutar de los planes que más llamen su atención. A continuación, la agenda:

Carnaval de Barranquilla: En la Plaza Central de Cumayá habrá una representación del Carnaval de Barranquilla. Este se caracteriza por bailes de cumbia, al ritmo de los tambores, con la típica alegría del Caribe colombiano. Será el domingo 15 de febrero, de 12:00 a 17:00.

Mardi Grass: Ese día también se presentará el Mardi Gras, de New Orleans. Habrá jazz en vivo, zanqueros iluminados, máscaras y collares en el corazón de La Mariscal. Esta presentación está prevista para realizarse de 14:00 a 19:00, en la Plaza Foch, y trae ritmos del Caribe y del sur de los Estados Unidos.

Carnaval de Brasil: El 14 de febrero, de 10:00 a 15:00, se presentará el Carnaval de Brasil, en el Redondel de la Atahualpa. Habrá samba, batucada y comparsa, con un desfile diurno que se ha denominado Carnaval de Colores y que terminará en la Tribuna del Sur. Ese día, de 12:00 a 15:00, se realizará también el Festival de Guápulo, entre el mirador y el Parque Central de Guápulo. Se trata de un Carnaval Andino, que reúne tradiciones ancestrales y comunidad.

Carnaval de Venecia: En el Bulevar de la Naciones Unidas, también el 14 de febrero, usted podrá disfrutar de una representación del Carnaval de Venecia. Allí se encontrará con la elegancia de sus máscaras y vestidos, en medio de teatro callejero. También podrá disfrutar de un desfile nocturno llamado A la voz del Carnaval: luces y espumas, por la avenida Amazonas. Estas actividades se realizarán de 16:00 a 21:00.

Corso de Carnaval Quiteño: Por último, usted podrá vivir las tradiciones capitalinas desde su corazón, con el Corso, que recorrerá el Centro Histórico entre las 09:00 y las 16:00. Además, en la Plaza Belmonte, entre las 15:00 y las 20:00 habrá varias actividades el lunes 16 de febrero. Eso incluye la Comparsa de las Caras Ocultas de la Alegría.

