Decomisan pirotecnia en Quito durante operativos previos a Navidad

Operativos en El Bosque, La Prensa y El Inca dejaron decomisos de pirotecnia ilegal.

Operativos en El Bosque, La Prensa y El Inca dejaron decomisos de pirotecnia ilegal. Autoridades alertan sobre riesgos y sanciones.

El Cuerpo de Bomberos de Quito, en coordinación con la Agencia Metropolitana de Control (AMC), ejecutó operativos en distintos puntos de la ciudad que permitieron el decomiso de 1,53 kilogramos de material pirotécnico.

Sectores intervenidos: El Bosque, La Prensa y El Inca

Las acciones se desarrollaron en sectores como El Bosque, la avenida La Prensa y la avenida El Inca, como parte de las estrategias municipales para prevenir accidentes durante la temporada festiva.

Las autoridades recordaron que la venta de pirotecnia en el espacio público está prohibida en Quito. Gustavo Chiriboga, supervisor de la AMC, enfatizó que, ante la cercanía de Navidad y fin de año, los controles se intensificarán desde este fin de semana con el apoyo del Cuerpo de Bomberos y Fuerzas Armadas.

“La pirotecnia no es un juego. Su uso puede dejar cicatrices de por vida”, advirtió Chiriboga, al señalar que en años anteriores se han registrado mutilaciones, explosiones e incendios vinculados a estos productos. “No es un chiste. Disfrutemos en familia, pero sin poner en riesgo la vida”, agregó.

Las cifras respaldan la preocupación de las autoridades. Entre diciembre de 2024 y enero de 2025, la AMC ejecutó 67 operativos de control de pirotecnia en la capital, con el decomiso de 132.262 artículos.

Multas y sanciones por comercio ilegal de pirotecnia

Entre los productos retirados del mercado informal constan bengalas, toreros, sonajeros, lluvia de estrellas, metralletas, pop snap, reventadores, rosas chinas, saturnos, silbadores, tronadores, truenos, tumba casas, voladores y volcanes, entre otros.

Durante ese periodo, los controles derivaron en multas por USD 21.160, como parte del régimen sancionatorio vigente. La AMC reiteró el llamado a la ciudadanía a evitar la compra y uso de pirotecnia, especialmente en espacios públicos, y a denunciar su comercialización ilegal.

Las autoridades insistieron en que la prevención es clave para unas fiestas seguras y recalcaron que los operativos continuarán en distintos sectores de Quito para proteger la integridad de las personas y reducir el riesgo de emergencias durante las celebraciones de fin de año.

