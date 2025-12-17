Falsa oferta de trabajo habría sido usada para secuestro extorsivo en Quito

El presunto delito se habría cometido utilizando una falsa oferta de trabajo como niñera.

Una supuesta oferta laboral como niñera habría servido de coartada para cometer un presunto secuestro extorsivo. La Fiscalía General del Estado procesa a Steven Eduardo, quien fue detenido y cumple prisión preventiva por su presunta participación en este delito, que tuvo como víctima a una joven de 24 años.

Prisión preventiva por presunto secuestro extorsivo

Durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, la fiscal de turno expuso que la víctima mantuvo contacto, vía mensajes, con una persona que se identificó como doctora de un hospital. Esta le ofreció trabajo como niñera y le solicitó acudir a una entrevista previa en su consultorio.

La mañana del 11 de diciembre, la joven acudió al lugar indicado acompañada de su padre, quien le facilitó su teléfono celular para mantener comunicación con la supuesta empleadora.

Una vez en la casa de salud, la falsa doctora le informó por mensaje que enviaría a una persona de confianza para trasladarla hasta el consultorio.

La víctima habría sido citada con el pretexto de un empleo como niñera.

Según la versión rendida por la víctima en Fiscalía, Steven Eduardo se presentó en el sitio y le indicó que, como requisito previo a la contratación, debía someterse a exámenes de sangre y orina. A partir de ese momento, se habrían producido los hechos que derivaron en el presunto secuestro extorsivo.

El juez acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva mientras continúan las investigaciones para esclarecer el caso y determinar responsabilidades.

