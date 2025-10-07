¿Cuáles son las restricciones del Pico y placa en Quito el miércoles 8 de octubre?

La medida se suma a los cuatros contraflujos vigentes para agilitar la movilidad

No cumplir con la normativa vial es sancionado con multas de hasta el 50% del Salario Básico Unificado.

Este miércoles 8 de octubre, la capital continuará con la aplicación de la medida de restricción vehicular conocida como "Pico y Placa". La normativa busca optimizar la movilidad urbana y reducir la congestión en las principales arterias de la capital ecuatoriana. La restricción se aplica en dos franjas horarias: de 06:00 a 09:30 y de 16:00 a 20:00.

La implementación del "Pico y Placa" ha demostrado ser efectiva en la reducción del tráfico vehicular. Según estudios realizados, la medida ha logrado disminuir la congestión en las principales vías de la ciudad en aproximadamente un 21,4% durante las horas pico.

Los conductores que incumplan con esta restricción se enfrentan a sanciones económicas y administrativas. La primera infracción conlleva una multa de $70,50, equivalente al 15% del Salario Básico Unificado (SBU). La segunda infracción asciende a $117,50 (25% del SBU), y a partir de la tercera, la multa es de $235 (50% del SBU).

Hoy no pueden circular los autos y motos con placas terminadas en 5 y 6.

Estos son los contraflujos vigentes

Para mejorar la circulación durante las horas de mayor tráfico, el Municipio de Quito ha habilitado cuatro contraflujos en vías estratégicas. Estos contraflujos operan de lunes a viernes en horarios específicos y buscan agilizar el tránsito en las principales arterias de la ciudad. Son los siguientes:

Av. Mariscal Sucre: en sentido norte-sur, desde San Roque hasta la av. Universitaria, de 06:30 a 07:30. Av. Velasco Ibarra (El Trébol): en sentido sur-norte, de 06:30 a 08:30. Autopista General Rumiñahui: en sentido Valle-Centro, de 06:00 a 08:00. Túnel Guayasamín: contraflujo en sentido Valle-Quito, de 06:30 a 07:30.

Adicionalmente, los conductores pueden hacer uso de los parqueaderos de borde. Estos estacionamientos permiten a los usuarios dejar sus vehículos y continuar su trayecto en transporte público, contribuyendo así a la reducción del tráfico en el centro urbano.

Estos se encuentran en Cuscungo, situado en la avenida Autopista General Rumiñahui, El Condado, ubicado en la calle Camilo Guachamín y La Esperanza, y Zámbiza: localizado en la avenida De las Palmeras y El Inca. El servicio es gratuito y opera de lunes a viernes de 04:00 a 22:00. El único requisito para ingresar es que el último dígito de la placa del automóvil o motocicleta coincida con la restricción vehicular del día.

