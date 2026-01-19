Cortes de agua afectan a varios sectores de Quito por bajos caudales

Epmaps aplica suspensiones temporales del servicio en La Libertad, Guangopolo y Conocoto por bajos niveles de agua.

Referencia. Los tanqueros recorren los barrios para abastecer de agua a diferentes sectores de Quito.

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) informó que se aplican cortes temporales en el servicio de agua potable en varias parroquias del Distrito Metropolitano de Quito, debido a la disminución de los niveles de caudal en algunos tanques de distribución.

Tanques con menor capacidad afectan a varias parroquias

La situación se presenta en medio de una temporada de lluvias irregular que ha afectado el abastecimiento.

De acuerdo con el comunicado oficial, los tanques Torohuco, Andaluz y Miranda registran niveles bajos de agua, lo que ha obligado a suspender el suministro en distintos sectores de la ciudad. El tanque Torohuco abastece a la parroquia La Libertad; el Andaluz, a Guangopolo; y el Miranda, a Conocoto.

En La Libertad, los barrios afectados son Santa Lucía Alta, La Colmena, Nueva Aurora, Cima de la Libertad y El Cano. En Guangopolo, el descenso del nivel del tanque Andaluz provocó la suspensión temporal del servicio en el barrio Sorialoma. Mientras tanto, en Conocoto, la reducción del caudal del tanque Miranda afecta a los sectores de Miranda Grande de Amaguaña y San Lorenzo de Conocoto.

La empresa municipal señaló que equipos técnicos se encuentran desplegados en las zonas afectadas con el objetivo de recuperar los niveles de los tanques y normalizar el suministro en el menor tiempo posible. Sin embargo, advirtió que podrían registrarse inconvenientes mientras se supera la contingencia.

Según lo previsto por el Municipio, el restablecimiento del servicio se realizará de manera progresiva este martes 20 de enero de 2026, una vez que se estabilicen los niveles de agua en las infraestructuras afectadas.

Alto consumo de agua presiona el sistema en Quito

Las autoridades municipales recordaron además que, desde diciembre, se ha advertido sobre un aumento significativo en el consumo de agua en Quito.

Durante el veranillo y ante la alta radiación solar, el consumo se ha duplicado: el promedio recomendado es de 100 litros por persona al día, pero en esta temporada calurosa la cifra alcanza los 200 litros diarios.

