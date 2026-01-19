Hermanos detenidos por extorsión aparecen muertos en la cárcel de El Inca, Quito

Ambos recibieron prisión preventiva por el delito y no duraron ni un día tras las rejas. Le contamos más detalles

Referencial. Dos hombres y dos mujeres fueron detenidos en Tumbaco, oriente de Quito, por el delito de extorsión.

Dos personas privadas de la libertad fueron encontradas sin vida la madrugada de este lunes 19 de enero en el Centro de Detención Provisional (CDP) El Inca, ubicado en el norte de Quito. El hallazgo se produjo en el Bloque A, pabellón Cumbayá, al interior de una celda destinada como dormitorio, situada en el complejo localizado en las calles De las Toronjas y Tigsán.

Las personas fallecidas fueron identificadas por sus familiares como Kléver Patricio Vera Cerón, de 40 años, y su hermano Kevin Abraham Vera Cerón, de 27. Ambos habían ingresado al CDP El Inca el día anterior al hecho y fueron ubicados en el mismo pabellón. Los dos estaban procesados por extorsión, hecho registrado en Tumbaco, oriente de Quito.

Extorsión y amenaza: Los hermanos exigieron dinero dejando una bala

Según la información policial a la que EXPRESO accedió, ambos fueron hasta un local comercial y hablaron con la dueña para exigirle una fuerte suma de dinero y diciendo que eran de Los Lobos. Como advertencia, le dejaron una bala, pero tras la denuncia, ellos fueron capturados junto a dos mujeres: una de ellas fue la única en ser absuelta en su totalidad.

Los dos sujetos fueron a prisión, mientras que la mujer recibió otras medidas. CORTESÍA

Según la información levantada en el lugar, una alerta fue reportada a través del ECU-911, lo que permitió el traslado de las autoridades al centro de privación de libertad. Durante la revisión externa, realizada junto con personal especializado, se constató que el cuerpo de Kléver Patricio Vera Cerón no presentaba huellas visibles de violencia, mientras que el de Kevin Abraham Vera Cerón tenía una vieja herida en la nariz, sin que se evidenciaran signos recientes de violencia externa.

Miembros de Medicina Legal acudieron al sitio hicieron el levantamiento de los cuerpos para su traslado a la morgue, donde se practicará la autopsia de ley que permitirá determinar las causas exactas de las muertes. Un guía penitenciario del pabellón Cumbayá indicó que inició su turno alrededor de las 03:00.

Aproximadamente 20 minutos después, unos PPL le informaron que en una celda se encontraban dos internos aparentemente fallecidos. De inmediato, el celador ingresó al lugar junto a otro funcionario y verificó que ambos hombres se encontraban recostados sobre una cama, sin signos vitales.

Tras la constatación, los trabajadores penitenciarios avisaron a sus superiores, quienes comunicaron la novedad para que se activara el procedimiento correspondiente. Los cadáveres estaban bocarriba sobre sus camas.

De acuerdo con los registros judiciales, Kléver Patricio Vera Cerón tenía antecedentes por tenencia y posesión ilícita de drogas en 2012, homicidio en 2015, robo en 2017, homicidio en 2019, secuestro extorsivo en 2023 y extorsión en 2026. En tanto, Kevin Abraham Vera Cerón registraba antecedentes por tenencia y porte de armas en 2025 y por extorsión en 2026. Las autoridades aguardan los resultados forenses para esclarecer las circunstancias del doble fallecimiento.

