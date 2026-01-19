Expreso
El camión se chocó, después de que desconocidos intentaron robar el vehículo en La Lucha de Los Pobres.
El camión se chocó, después de que desconocidos intentaron robar el vehículo en La Lucha de Los Pobres.Foto: Cortesía AMT

Camión sufrió accidente en el sur de Quito y fue asaltado: lo que se sabe

La AMT informó que la policía investiga el robo de un camión que se chocó contra un poste en Quito

Casi cuatro horas permaneció cerrada la vía S28, en el sector de la Lucha de los Pobres Alta, sur de Quito, debido al accidente de tránsito de un camión que quedó registrado en video. Las imágenes del choque se difundieron y generaron conversación en redes sociales este 19 de enero de 2026, luego de conocerse que el vehículo de carga se chocó tras sufrir un robo. 

El siniestro de tránsito ocurrió en la mañana del pasado viernes 16 de enero. De acuerdo con el reporte de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), la calle S28, en la intersección con la E7J, se cerró desde casi las 10:00 hasta las 13:00 por un accidente vial en esa vía adoquinada del sur de la capital, en sentido oriente - occidente.

En el lugar, un camión perdió pista cuando bajaba por una calle pronunciada, se subió a la vereda, chocó contra un poste de alumbrado público, lo derribó y el vehículo de transporte se volcó sobre el lado del acompañante. Sobre la acera quedó el automotor junto a los escombros y la estructura eléctrica, que quedó sostenida por el cableado.

En redes reportaron que el vehículo "perdió los frenos"

Según videos de redes sociales, se reportó que el camión, aparentemente "perdió los frenos". Sin embargo, este lunes se conoció que el vehículo perdió el control porque había sido abandonado por asaltantes, quienes intentaron llevarse el automotor.

El accidente provocó un corte de luz que afectó a esa zona del sector Lucha de los Pobres y a los moradores de La Argelia, en el sur de la ciudad.

Esto señala el reporte de la AMT

El reporte del agente civil de la AMT detalla que el siniestro ocurrió a las 08:39 y al lugar llegaron uniformados de la Policía Nacional para investigar el robo. Las autoridades resguardaron la zona, por el riesgo del poste caído. En el lugar estaban al menos cinco moradores, quienes habían intentado evitar que se roben el vehículo.

Según cifras de la Policía Nacional, hasta el 29 de diciembre de 2026, en sector de Solanda, también sur de Quito, se registraron 181 detenidos por el robo de vehículos. En esa zona, además, se recuperaron 10 automotores y nueve motocicletas robadas.

