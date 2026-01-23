Control en Río Coca revela grave caso de embriaguez al volante en transporte público

Durante un operativo en la estación Río Coca, la AMT detuvo a un conductor de bus con 2,09 g/l de alcohol en sangre

Conductor de bus detenido por superar el límite de alcohol permitido durante operativo de seguridad vial en Quito.

Un nuevo caso de conducción en estado de embriaguez fue detectado la mañana de este viernes 23 de enero durante un operativo de control ejecutado por la Agencia Metropolitana de Control (AMC) en la estación Río Coca, al norte de Quito.

Durante la inspección, el personal identificó un vehículo de transporte público cuyo conductor y acompañante presentaban signos evidentes de alteración psicomotriz, lo que activó de inmediato el protocolo de seguridad para prevenir riesgos a los usuarios del sistema de transporte, peatones y demás actores viales.

Entre los indicios observados constaban dificultad en la articulación del lenguaje, inestabilidad al caminar y falta de coordinación, elementos que generaron la presunción de un posible estado de embriaguez. En cumplimiento de la Ordenanza Metropolitana 095-2025, la AMC coordinó con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) para realizar la verificación correspondiente.

Prueba de alcoholemia dio positivo

La AMT practicó la prueba de alcoholemia al conductor, la cual arrojó un resultado positivo de 2,09 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l), un nivel que excede ampliamente el límite permitido para conductores de transporte público.

Ante este resultado, se procedió a aplicar las acciones administrativas y legales establecidas en la normativa vigente.

¿Cuáles son las sanciones por conducir en estado de embriaguez?

De acuerdo con el artículo 385 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), las sanciones por conducir un vehículo en estado de embriaguez son severas, especialmente para quienes prestan servicios de transporte público, comercial o de carga.

La normativa establece que para este tipo de conductores la tolerancia al consumo de alcohol es de máximo 0,1 g/l de sangre, y es cero frente al consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Al superar este límite, el conductor enfrenta:

Pérdida de 30 puntos en la licencia de conducir

Pena privativa de libertad de 90 días

Retención preventiva del vehículo por 24 horas

Controles continuarán en toda la ciudad

El Municipio de Quito reiteró que este tipo de operativos de control se mantendrán de forma permanente en distintos sectores de la ciudad, como parte de las acciones para reducir siniestros de tránsito, promover una movilidad segura y proteger la vida e integridad de la ciudadanía.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a los conductores a actuar con responsabilidad y respetar la normativa vigente, recordando que conducir bajo los efectos del alcohol pone en riesgo no solo la vida del conductor, sino también la de pasajeros y terceros.

