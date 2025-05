Concejo de Quito: Racines fue reelecta, pero la unanimidad se rompió

A un día de la elección de las autoridades del Concejo Metropolitano de Quito sonaban cuatro nombres para la Vicealcaldía (aunque tres de ellos cada vez más bajo): Estefanía Grunauer, Cristina López, Blanca Paucar y Fernanda Racines. Las dos últimas comparten bancada, pero Racines, mujer de confianza del alcalde Pabel Muñoz, era la más opcionada e iba por la reelección.

Llegado el momento, no se mocionó a nadie más que a Racines, quien logró el triunfo con 15 votos, tres más de los necesarios para ganar. No hubo abstenciones, pero sí siete rotundos ‘no’: de Andrés Campaña, Bernardo Abad, Fidel Chamba, Michael Aulestia, Sandra Hidalgo, Wilson Merino y Cristina López.

Cuando la concejala Joselyn Mayorga mocionó a López como parte de la comisión especial que se encargará de la conformación de las 21 comisiones del Concejo junto a Emilio Uzcátegui (RC) y Ángel Vega (ID), ella no aceptó y en su lugar se propuso a Analía Ledesma.

Ledesma, por su parte, había sido parte del bloque de oposición, pero esta vez decidió apoyar a Racines. En cambio, votó en contra de la segunda Vicealcaldía, que también se trató de una reelección, pues recayó en Darío Cahueñas. Ambos llegaron al Concejo como parte de la Izquierda Democrática. Ledesma preside el partido, pero está distanciada de Cahueñas y Vega, pues ha dicho previamente que ellos actúan por su cuenta.

Los pendientes

Tras los discursos de estabilidad, madurez, diálogo, respeto a la democracia y la institucionalidad, viene el momento de definir la distribución de las comisiones para los dos años que le restan a la actual administración. El lunes se definirá la Comisión de Mesa y el martes será la sesión para conformar las 21 comisiones restantes. Concejales como Adrián Ibarra (RC) y Diego Garrido (Quito Vuelve) señalaron que no se esperan demasiados cambios en las comisiones. Sin embargo, sí se harían y es lo que preocupa a los ediles de la oposición.

Wilson Merino (independiente) señala que no hubo sorpresas y que la votación estuvo marcada por decisiones previas. Mientras Ledesma decía estar en una tercera vía y decidió su voto por la importancia de mantener la estabilidad, Merino señalaba que eso no era posible. “Aquí no hay tres posturas: se está con la ciudad o se está con una administración incapaz de resolver los problemas de la gente”. Por eso considera que hay que seguir con atención en qué comisiones se ubicará a los concejales, según su votación.

A pesar de sus críticas, la oposición ha señalado que está en contra de la revocatoria de mandato. Este proceso avanza y, de acuerdo con su promotor, Néstor Marroquín, hasta el momento han sido recolectadas unas 45.000 de las al menos 206.000 firmas válidas que se requieren.

Proceso. El colectivo Defiende Tu Voto tiene seis puntos de recolección de firmas en Quito para la revocatoria del alcalde de la urbe. Foto: René Fraga/Expreso

La situación del Concejo a futuro

Es positivo en términos de estabilidad institucional mantener sus autoridades, pero preocupa si los acuerdos políticos son frágiles o efímeros. No queda claro a qué responden. Estamos todavía en una estabilidad temporal". Daniela Chacón Directora ejecutiva Fundación Tandem

Para Daniela Chacón, directora ejecutiva de Fundación Tandem y coordinadora de Quito Cómo Vamos, es evidente que el proceso de revocatoria juega un rol político en esta etapa y que si este hubiese existido, la negociación de la renovación de medio período habría pasado desapercibida.

Presidir una comisión u otra no implica un poder real, dice, pero existen algunas, como Movilidad o Uso de Suelo, que permiten incidir más o tener un trabajo más cercano a la ciudadanía, lo que se traduce en un mayor capital político y por ello suelen ser las más buscadas por los concejales.

Ahora Muñoz logró temporalmente un frente unido, pero Chacón señala que esas mayorías se desarman con facilidad, pues ya no tiene el apoyo que al inicio de su gestión le permitió, por ejemplo, que los ediles sorprendentemente aprobaran una ordenanza que reguló el procedimiento parlamentario y les restó potestades en cuanto a establecer el orden del día.

Deben tener un manejo transparente en el gerenciamiento de proyectos y de los recursos, tomar decisiones informadas, inclusivas y que permitan el diálogo con la ciudadanía".

Gustavo Isch Analista político

Para el analista político Gustavo Isch, no es menor el hecho de que la candidata oficialista haya pasado de apoyo unánime a tener siete votos en contra. Añadió que Muñoz debe tener cuidado porque si bien logró un triunfo, no es una carta blanca sino una gran responsabilidad y debe entender los puntos débiles de su gestión. Pese a ello, considera positivo para Quito que el Concejo haya posicionado una imagen de gobernabilidad en un escenario con un proceso de revocatoria en marcha.

