Comerciantes de los bajos de Carondelet piden reabrir sus negocios

Propietarios de los negocios de la Plaza Grande defienden su trabajo como parte del patrimonio intangible de Quito

Los propietarios de los locales de los bajos de Carondelet esperan una solución para reabrir sus negocios, ubicados en el Centro Histórico de Quito.

Cortarse el cabello, hacerse la barba, comprar materiales para manualidades o regalos artesanales eran tareas que podían cumplirse en poco tiempo y a pocos metros de distancia, con solo visitar los locales de los bajos del Palacio Presidencial, en el Centro Histórico de Quito. Pero, desde hace dos años, nada de eso se puede hacer ya, pues esos ocho negocios, a los que sus dueños han denominado Covachas de Carondelet, están cerrados y su futuro es incierto.

Nadie los ha desalojado, no ha habido una notificación de fin de contrato de arrendamiento, como sí le ocurrió a sus vecinos de los bajos de la Catedral. Pero una pausa que esperaban que fuese corta, como ya había ocurrido en el pasado, se convirtió en una larga espera sin visos de terminar.

Marianita Freire, vocera de este grupo, cuenta que hace dos años, el gobierno actual les orilló a firmar un documento que no significaba el fin de los contratos de arrendamiento, sino una condonación de arriendo y una suspensión de sus labores.

Freire cuenta que al enterarse de que a los propietarios de los negocios de La Catedral la Curia les había pedido desocupar sus locales, es surgió una nueva preocupación, pues no quieren que la Presidencia les haga lo mismo.

Esperan una respuesta de Presidencia

La representante dijo que presentaron un oficio a la Presidencia el 26 de enero de 2026 y que en esa dependencia les recomendaron revisar su portal web la siguiente semana. Espera una solución.

"Nosotros formamos parte del inventario que forma parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad. Las covachas son reconocidas a nivel mundial. Es uno de los pocos palacios de gobierno que tienen negocios del pueblo en la parte de abajo. Ha sido una reliquia para nosotros como para Quito y su patrimonio. Nos sorprende que ya estamos dos años cerrados y no tenemos ninguna solución, no nos han plantado en qué quedó esa resolución firmada, pero nos mantenemos", dice Freire, quien heredó su negocio de sus tías Juanita y Margarita.

El impacto para los propietarios

Según la comerciante, este cierre les implica falta de trabajo, daño de la mercadería y de otros objetos que tienen allí, pues solo pueden entrar a veces, acompañadas por miembros de la Guardia Presidencial, limpiar un poco y abrir las puertas para mantener ventilados los locales por una media hora.

"Además, creo que es lo que más nos duele y nos afecta es la parte personal, es nuestro espacio afectivo. Podríamos decir hasta nuestro apego emocional a lo que ha sido, a lo que ha sido nuestro patrimonio de vida, porque nos hemos mantenido durante más de 60 años. Las personas que estamos aquí somos personas de la tercera edad que nos mantenemos activas", dice.

Si bien sabe que el país pasa por momentos de inseguridad, recuerda que en estas décadas tanto los actuales propietarios como sus antecesores vieron pasar antes sus ojos grandes momentos de la historia del país: "hubo huelgas, manifestaciones, hemos cerrado los locales por pedidos de seguridad. Ha habido hasta tiros, piedras, hasta nos han atacado. Hemos visto caídas de gobiernos, golpes de Estado, cambios de Gobierno, todo eso, hemos estado ahí, siempre hemos vuelto porque las covachas de Carondelet son verdaderamente históricas, desde la época republicana", cuenta.

