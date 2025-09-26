Chofer abandona bus en Quito: pasajeros atrapados en un video que se vuelve viral

Los pasajeros reclamaron a la ayudante del conductor, pues él se bajó del bus y los encerró en plena vía del norte de Quito

Más de 20 pasajeros se quedaron encerrados en bus, luego de que el conductor dejó abandonada la unidad en el norte de Quito.

Más de 20 personas que viajan en un bus de la Compañía Transporsel se quedaron encerrados dentro de la unidad, luego de que el conductor estacionó el transporte en la avenida Galo Plaza Lasso, en el norte de Quito, lo abandonó y dejó cerrada la puerta sin brindar explicaciones.

El incidente quedó grabado en un video con fecha del 24 de septiembre de 2025. Según la publicación, realizada a las 7:51 del miércoles por el usuario Alejandro Cruzco (@lejitoCuzco)), el conductor "simplemente se bajó y salió corriendo abandonando la unidad en media calle av. Galo Plaza y Prensa".

En el video se escucha que una persona cuenta lo sucedido: "Insólito amigos, el chofer dejó el bus, salió corriendo y dejó abandonada la unidad en el semáforo. La gente quiere bajarse y no hay cómo porque no hay quién abra la puerta. No puede ser, señores".

En medio de la narración, se escuchan reclamos de los pasajeros a una mujer, quien sería la ayudante (cobradora) del bus: "Abra la puerta, ¡qué le cuesta!", "Ya le pagué el pasaje, dé abriendo la puerta", "Ya me atraso", "¿Cómo sale que se dañó el bus?", le decían los usuarios para exigir que les permitan salir de la unidad.

Ayudante habló de "paro"

Plan para revitalizar La Mariscal: comisión amplía plazo para recibir observaciones Leer más

"¡Cuál paro, señora, muévase!", "¡Qué le pasa, vea!", "Señora, no hay paro", le reclamaban indignados los pasajeros, mientras se aglutinaban en la parte delantera de la unidad.

Aparentemente, la ayudante habría alegado el paro de los indígenas, pero en la ciudad no se ha paralizado el transporte por las movilizaciones.

El internauta expuso el clip y cuestionó el deficiente servicio que prestan los transportistas en Quito, cuando en la capital se discute si se deberían ajustar las tarifas de los buses por la eliminación del subsidio al diésel.

"Y así toca pagarles bonos a estos sinvergüenzas", escribió el usuario en el mensaje junto al video que ya se hizo viral en redes sociales.

Insólito @AMT_Quito el conductor de este bus dejo abandonada la unidad. Simplemente se bajó y salió corriendo abandonando la unidad en media calle Av galo plaza y prensa. Y así toca pagarles bonos a estos sinvergüenzas pic.twitter.com/wdO1C8oQNX — Alejandro (@AlejitoCuzco) September 24, 2025

Accidente en Quito: trágico choque en Puembo dejó una persona fallecida Leer más

En la plataforma X (antes Twitter), las personas expresaban opiniones divididas. Algunos especulaban que, posiblemente, el conductor pudo haber tenido un problema de salud. Otros, en cambio, manifestaban su oposición a que el Gobierno entregue compensaciones a los transportistas, quienes no brindan un buen servicio al usuario.

Aunque la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) suele realizar operativos en las vías para controlar la circulación de las unidades, desde la entidad se indicó que los agentes solo pueden emitir sanciones a los conductores en flagrancia. En este caso, al tratarse de un tema administrativo, la Secretaría de Movilidad del Municipio de Quito sería la institución que debe manejar el caso.

EXPRESO solicitó información a Movilidad sobre las posibles sanciones que podrían enfrentar los conductores en este caso, pero aún no existe un pronunciamiento.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!