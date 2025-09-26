Accidente en Quito: trágico choque en Puembo dejó una persona fallecida

Los bomberos ayudaron a una persona que quedó atrapada, luego de que una volqueta y un auto se impactaron en Puembo

Un fallecido y un herido dejó el trágico choque entre un auto y una volqueta en Puembo, valle del nororiente de Quito.

Un trágico choque se registró la noche del jueves en Puembo, informó el Cuerpo de Bomberos de Quito este 26 de septiembre de 2025. En ese sector del valle del nororiente de Quito, un auto y una volqueta colisionaron, lo que provocó el fallecimiento de una persona.

Los casacas rojas informaron que después del accidente, otro ciudadano quedó atrapado dentro del automotor siniestrado. Los socorristas emplearon equipos de extricación para liberar a la persona herida.

El tránsito en ese punto se suspendió, pues los vehículos de emergencia de los bomberos y un patrullero de la Policía llegaron al lugar para cercar la zona y brindar ayuda a las víctimas. Allí verificaron que una de ellas perdió la vida.

Sobre la vía quedó el vehículo liviano tipo SUV, de color blanco. Tenía daños severos en la parte trasera y en el lado del acompañante. Un pedazo de la carrocería se desprendió por la fuerza del impacto.

Otro accidente en el valle, cerca de la av. Simón Bolívar

Los automotores involucrados fueron removidos y trasladados al patio de retención vehicular de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). También se conoció que la persona herida fue llevada a una casa de salud.

La AMT reportó otro accidente en el valle la noche de ayer. Según la entidad municipal, el incidente vial ocurrió en Tumbaco, entre el escalón de Lumbisí y la av. Simón Bolívar.

Debido a ese siniestro vial, el carril central en sentido norte - sur se cerró cerca de las 22:00.

🚨 #CierreVialQuito | Por siniestro de tránsito.



📍 Sector: Tumbaco

🛣️ Lugar: Escalón de Lumbisí y av. Simón Bolívar

🚧 Cierre: carril central

↔️ Sentido: norte - sur



⚠️ Con precaución

☀ #QuitoRenace pic.twitter.com/gAns4GSnnx — AMTQuito (@AMT_Quito) September 26, 2025

Ambas emergencias se suman a tres accidentes ocurridos en la mañana de este viernes. Dos de los siniestros se registraron en el sur, en la av. Quitumbe Ñan y Guayanay Ñan, sector Quitumbe; y en la av. Pedro Vicente Maldonado y 21 de Agosto, en Guajaló.

El otro percance vial afectó los carriles centrales de la av. Galo Plaza Lasso. El paso en ese tramo se cerró a la altura de esa vía y la intersección con la Luis Tufiño, en la zona de La Kennedy. Las autoridades no han reportado personas afectadas en los tres casos.

