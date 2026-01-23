Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

Chatarrización de un vehículo en Quito
Son 620 vehículos abandonados que serán chatarrizados en los patios de la Agencia Metropolitana de Tránsito.ARCHIVO

Chatarrización en Quito: ¿Cómo saber si tu vehículo está en la lista de la AMT?

AMT iniciará nuevo proceso de chatarrización de más de 1.500 vehículos abandonados en Quito

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) se prepara para ejecutar el segundo proceso de chatarrización de vehículos abandonados en los patios de retención del norte de Quito, ubicados en Bicentenario 1, Bicentenario 2 y Carapungo. Esta intervención permitirá liberar el 42,5 % del espacio actualmente ocupado en estos centros.

Le invitamos a que lea: Arranches y ‘bujiazos’, los delitos más comunes en el Centro Histórico de Quito

En total, 1.595 automotores serán dados de baja de manera definitiva: 943 motocicletas, 620 vehículos livianos y 32 vehículos pesados, todos declarados en abandono tras permanecer más de tres años sin ser retirados por sus propietarios.

WhatsApp Image 2026-01-23 at 09.52.06

Control en Río Coca revela grave caso de embriaguez al volante en transporte público

Leer más

Segundo proceso de chatarrización desde la creación de la AMT

Andrés Pérez, director del Centro de Recepción Vehicular de la AMT, explicó que este es el segundo proceso de chatarrización que ejecuta la entidad desde su creación. El primero se realizó en 2024, cuando se destruyeron 1.020 vehículos en estado de abandono.

“En esta nueva fase, iniciada en 2025, estamos trabajando con 1.595 automotores que cumplieron el tiempo y los requisitos legales para ser considerados abandonados”, señaló Pérez.

¿Por qué los vehículos llegan a los patios de retención?

Los automotores ingresan a los patios de la AMT por diversas causas, entre ellas:

  • Contravenciones de tránsito

  • Procesos judiciales o delitos

  • Fallas técnico-mecánicas

  • Falta de documentos habilitantes

  • Valores pendientes o acumulación de multas

Para que un vehículo sea considerado apto para chatarrización, debe haber permanecido al menos tres años en el patio sin que su propietario realice el trámite de liberación.

Según Pérez, muchos ciudadanos no recuperan sus vehículos debido a los altos costos asociados a matrículas vencidas, multas acumuladas, impuestos, además de los valores por grúa y garaje.

RELACIONADAS
Santiago Cruz

Santiago Cruz en Quito: guía de accesos, horarios y canciones para el concierto

Leer más

Proceso técnico, legal y ambiental

Una vez que un automotor es declarado en abandono mediante resolución administrativa, pasa por un proceso de verificación técnica y legal, previo a su disposición final. Todo el procedimiento se ejecuta bajo estrictos estándares ambientales, conforme a la normativa vigente.

¿Qué hacer si tu vehículo está en un patio de retención?

La AMT recomienda a los ciudadanos verificar oportunamente el estado de sus vehículos. Si un propietario sospecha que su automotor podría encontrarse en un patio de retención o estar próximo a ser declarado en abandono, debe:

  • Revisar su placa en los listados oficiales publicados en el sitio web de la AMT

  • Acreditar la propiedad del vehículo

  • Subsanar la causa de la retención

  • Cancelar todos los valores pendientes dentro de los plazos establecidos

Pasos del proceso de chatarrización

  • Publicación del listado oficial de vehículos que podrían ser declarados en abandono

  • Periodo de reclamación, para que los propietarios presenten sus descargos

  • Emisión de la resolución administrativa de abandono

  • Notificación interinstitucional a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y a la Policía Judicial

  • Gestión interna y contratación de un gestor ambiental autorizado para la desintegración técnica de los vehículos

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Allegados de Liam, de 5 años, hacen colecta en EE.UU. para la fianza o habeas corpus

  2. Visa Schengen: Noboa busca exoneración para Ecuador tras su participación en Davos

  3. Retiro de cruces y arrestos: campaña china contra iglesias no oficiales intensifica

  4. Chatarrización en Quito: ¿Cómo saber si tu vehículo está en la lista de la AMT?

  5. Vía Samborondón-Salitre, la caótica carretera que urge ser rescatada

LO MÁS VISTO

  1. Se desploma el precio del cacao en Ecuador: los efectos de la caída

  2. Juez anticorrupción y su novio fingieron contrato para justificar 10.000 dólares

  3. Gisella Bayona, Mafer Perrone, Christian Rodríguez, entre otros, desvinculados de TC

  4. Jardines del Salado: millonaria inversión del Municipio de Guayaquil en parque lineal

  5. El sector avícola sacrifica 2 millones de gallinas ponedoras

Te recomendamos