Chatarrización en Quito: ¿Cómo saber si tu vehículo está en la lista de la AMT?

AMT iniciará nuevo proceso de chatarrización de más de 1.500 vehículos abandonados en Quito

Son 620 vehículos abandonados que serán chatarrizados en los patios de la Agencia Metropolitana de Tránsito.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) se prepara para ejecutar el segundo proceso de chatarrización de vehículos abandonados en los patios de retención del norte de Quito, ubicados en Bicentenario 1, Bicentenario 2 y Carapungo. Esta intervención permitirá liberar el 42,5 % del espacio actualmente ocupado en estos centros.

En total, 1.595 automotores serán dados de baja de manera definitiva: 943 motocicletas, 620 vehículos livianos y 32 vehículos pesados, todos declarados en abandono tras permanecer más de tres años sin ser retirados por sus propietarios.

Segundo proceso de chatarrización desde la creación de la AMT

Andrés Pérez, director del Centro de Recepción Vehicular de la AMT, explicó que este es el segundo proceso de chatarrización que ejecuta la entidad desde su creación. El primero se realizó en 2024, cuando se destruyeron 1.020 vehículos en estado de abandono.

“En esta nueva fase, iniciada en 2025, estamos trabajando con 1.595 automotores que cumplieron el tiempo y los requisitos legales para ser considerados abandonados”, señaló Pérez.

¿Por qué los vehículos llegan a los patios de retención?

Los automotores ingresan a los patios de la AMT por diversas causas, entre ellas:

Contravenciones de tránsito

Procesos judiciales o delitos

Fallas técnico-mecánicas

Falta de documentos habilitantes

Valores pendientes o acumulación de multas

Para que un vehículo sea considerado apto para chatarrización, debe haber permanecido al menos tres años en el patio sin que su propietario realice el trámite de liberación.

Según Pérez, muchos ciudadanos no recuperan sus vehículos debido a los altos costos asociados a matrículas vencidas, multas acumuladas, impuestos, además de los valores por grúa y garaje.

Proceso técnico, legal y ambiental

Una vez que un automotor es declarado en abandono mediante resolución administrativa, pasa por un proceso de verificación técnica y legal, previo a su disposición final. Todo el procedimiento se ejecuta bajo estrictos estándares ambientales, conforme a la normativa vigente.

¿Qué hacer si tu vehículo está en un patio de retención?

La AMT recomienda a los ciudadanos verificar oportunamente el estado de sus vehículos. Si un propietario sospecha que su automotor podría encontrarse en un patio de retención o estar próximo a ser declarado en abandono, debe:

Revisar su placa en los listados oficiales publicados en el sitio web de la AMT

Acreditar la propiedad del vehículo

Subsanar la causa de la retención

Cancelar todos los valores pendientes dentro de los plazos establecidos

Pasos del proceso de chatarrización

Publicación del listado oficial de vehículos que podrían ser declarados en abandono

Periodo de reclamación, para que los propietarios presenten sus descargos

Emisión de la resolución administrativa de abandono

Notificación interinstitucional a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y a la Policía Judicial

Gestión interna y contratación de un gestor ambiental autorizado para la desintegración técnica de los vehículos

